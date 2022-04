Fútbol local: Gimnasia y Atlético abren la 3ra fecha el viernes

El próximo viernes por la noche en el Estadio Manuel y Ramón Núñez se verán las caras los dos equipos más tradicionales de la ciudad. Será por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay. El resto de la fecha se jugará entre sábado y domingo.

El Lobo prepara un nuevo fin de semana de intensa actividad con su primer equipo jugando en tierras misioneras por el Federal A y con la antesala del Clásico de la ciudad a jugarse el viernes a la noche, desde las 21:30. Previo al partido de los dirigidos por Pablo Ballay, la Tercera División a cargo de Silvio González hará lo propio desde las 19:30.

Los accesos de las parcialidades

Para este partido Seguridad Deportiva de la Policía de Entre Ríos dispuso que los simpatizantes de Gimnasia ingresen por calle Perú, mientras que los de Atlético Uruguay lo hagan por el tránsito pesado Av. 25 de Junio para ubicarse en la cabecera Norte del Estadio Núñez.

Por ese mismo sector harán ingreso cuerpo técnico y jugadores del Decano, quienes luego accederán al vestuario visitante.

El costo de la entrada

El valor de ingreso es de 300 pesos general para todo público y se venderá el mismo día de partido en las boleterías que se dispondrán tanto para la parcialidad local como visitante.

PROGRAMA

Viernes

– Estadio «Manuel y Ramón T. Núñez»

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. ATLÉTICO URUGUAY

19:30: tercera y 21:30: primera.

Sábado

– Cancha de Rivadavia

LANÚS vs. ALMAGRO

14:00: tercera y 16:00: primera

Domingo

– Cancha de Agrario

AGRARIO ROCAMORA vs. ATLÉTICO COLONIA ELÍA

14:00: tercera y 16:00: primera

– Cancha de Rivadavia

RIVADAVIA vs. ENGRANAJE

14:00: tercera y 16:00: primera

– Cancha de María Auxiliadora

MARÍA AUXILIADORA vs. PARQUE SUR

14:00: tercera y 16:00: primera.