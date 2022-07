Fútbol Local: Parque Sur lo dio vuelta y quedó tercero en el cierre de la fecha

Parque Sur derrotó a Lanús por 2 a 1 y se instaló en el tercer puesto del torneo de fútbol liguista “Rubén Ardaiz”. El encuentro se jugó el domingo en cancha de Rivadavia, donde el Granate hizo de local. Los Sureños quedaron detrás del puntero, Atlético y el escolta, Gimnasia.

Parque Sur supo dar vuelta el juego ya que lo empezó perdiendo. Cerca del cierre del primer tiempo, Catriel Salas, anotó el único gol de Lanús. Parque Sur lo igualó a los 15′ por intermedio de Diego Escalada. Y lo ganó por el tanto que a los 35′ conquistó Enzo Noir.

En Tercera División fue triunfo granate por 2 a 1. Los encuentros fueron válidos a la quinta fecha.

Posiciones:

Primera: Atlético Uruguay, 15; Gimnasia y Esgrima, 12; Parque Sur, 10; Engranaje, 8; María Auxiliadora, 7; Agrario Rocamora, 6; Almagro, 5; Rivadavia, 4; Lanús, 3 y CACE, 0.

Tercera: Almagro, 12; Gimnasia y Rivadavia, 11; Atlético Uruguay, 10; María Auxiliadora, 7; Parque Sur, 6; CACE y Engranaje, 4; Lanús, 3 y Agrario Rocamora, 2.

Próxima fecha (6ª): Atlético Uruguay vs. Agrario Rocamora, María Auxiliadora vs. Engranaje, Almagro vs. Atlético Colonia Elía, Parque Sur vs. Rivadavia, Lanús vs. Gimnasia y Esgrima.

Prensa Parque Sur.