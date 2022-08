Fútbol Loca:l Primero los postergados y luego será la definición

El Clausura de la Liga Fútbol de Concepción del Uruguay se pondrá al día entre el jueves y el lunes para luego dar paso a la última fecha donde se definirá al campeón del Torneo Rubén Ardaiz.

Lanús jugará el jueves con Gimnasia y el lunes con el CACE.Foto Deporte Digital.





La 9na y última fecha del Torneo Clausura «Rubén Ardaiz» aún no tiene programa y deberá esperar al menos una semana más para su definición ya que tal como lo decidió el Consejo Directivo de la Liga de Fútbol, porque en una decisión muy lógica, primero deberán ponerse al día con los dos partidos pendientes que tiene el Club Lanús ante Gimnasia por la 6ª fecha y ante el Club Atlético Colonia Elía, por la 8ª.

Ambos partidos se disputarán en cancha de Rivadavia. El jueves estarán jugando Lanús y Gimnasia, tanto en tercera como en primera. Desde las 19:30 jugarán las terceras y después (21:30) será el turno de las primeras. En tanto el lunes por la tarde, Lanús recibirá a Atlético Colonia Elía para que el torneo ya quede listo para la última fecha.

PROGRAMA

Jueves: Cancha de Rivadavia, LANÚS vs. GIMNASIA Y ESGRIMA, 19:30: Tercera y 21:30: Primera.

Lunes: Cancha de Rivadavia: LANÚS vs. ATLÉTICO COLONIA ELÍA, 15:00: Tercera y 17:00: Primera.



