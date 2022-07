Fútbol local: Se diagramó la 5ta fecha entre viernes y domingo

El pasado lunes se diagramó la 5ta fecha del Torneo Rubén Ardaiz de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay.

Tras la reanudación del fútbol local el pasado fin de semana, la actividad del fútbol local volvió con la disputa de la 4ta fecha que dejó al Decano líder en soledad con puntaje ideal.

El viernes próximo comenzará a disputarse la fecha 5 en el Plazaola con el partido entre Almagro y Engranaje. El sábado Atlético viajará a Colonia Elía para visitar al CACE y Agrario será local ante Rivadavia también en la Colonia.

La fecha se completará el domingo con otros dos partidos: Lanús-Parque Sur en cancha de Rivadavia y Gimnasia recibiendo a María Auxiliadora, en el Núñez.

PROGRAMA:

Viernes: Cancha de Atlético Uruguay, Almagro vs Engranaje, 19:30: Tercera y 21:30: Primera.

Sábado Cancha del CACE: Atlético Colonia Elía vs Atlético Uruguay 13:00: Tercera y 15:00: Primera.

Cancha de Agrario Rocamora: Agrario Rocamora 18:00: Tercera y 20:00: Primera.

Domingo: Cancha de Rivadavia: Lanús vs Parque Sur 13:30: Tercera y 15:30: Primera.

– Cancha de Gimnasia: Gimnasia y Esgrima vs María Auxiliadora, 13:30: Tercera y 15:30: Primera.