Fútbol Local: Se juega la última fecha y se define el Clausura

Con la programación de los cinco partidos, este domingo se juega la novena y última fecha del Torneo «Rubén Ardaiz». Atlético Urguay recibe a Alamgro y con un empata le basta para consagrarse. Gimnasia debe ganar y esperar una derrota del líder para cellebrar.

Esta tarde el fútbol de nuestra ciudad tendrá un nuevo campeón, más allá de los cinco partidos que se disputen, las miradas están centradas en el estadio «Simón Luciano Plazaola», donde el Atlético Uruguay, recibirá la visita de Almagro y al Decano con solo empatar le bastará para festejar en el Clausura.

El conjunto de San Isidro llega con dos puntos de ventaja ante su inmediato perseguidor, Gimnasia y Esgrima. Atlético cuenta con la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos, por haber ganado el partido disputado entre ambos en el torneo, donde el Decano venció al Lobo por 1 a 0.

Gimnasia por su parte que desaprovechó la gran oportunidad que se le presentó tras dos empates seguidos del líder, cayó sorpresivamente ante Lanús y dejó pasar la chance de ser líder. Por lo que hoy viajrá para enfrentar al CACE en Colonia Elía, ganar y esperar un traspié del Decano.

En los otros partidos, donde también hay puntos importantes pensando en los clasificados a los play off, se estarán enfrentando Engranaje-Parque Sur; Rivadavia-María Auxiliadora y Agrario Rocamora-Lanús.

También se habrá de definir el torneo de tercera categoría donde el puntero es Gimnasia y Esgrima con 20 puntos mientras que Almagro tiene 19. El Lobo visitará al CACE y Almagro a Atlético Uruguay en el cierre.

Los cinco partidos comenzarán en el mismo horarios; las terceras lo harán desde las 14:00 y las primeras desde las 16:00.

PROGRAMA

– Cancha de Engranaje: ENGRANAJE vs. PARQUE SUR, 14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Atlético Uruguay: ATLÉTICO URUGUAY vs. ALMAGRO, 14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Rivadavia: RIVADAVIA vs. MARÍA AUXILIADORA, 14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Agrario Rocamora: AGRARIO ROCAMORA vs. LANÚS, 14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Atlético Colonia Elía: ATLÉTICO COLONIA ELÍA vs. GIMNASIA Y ESGRIMA, 14:00: Tercera y 16:00: Primera.