Fútbol: Mara Gómez pasará a la historia en su debut

Mara Gómez este lunes se convertirá oficialmente en la primera jugadora trans en participar de un partido de la Primera División del femenino de la AFA, en su debut frente a Lanús.



La delantera, de 23 años, debutará como jugadora de Villa San Carlos, equipo que recibirá a Lanús desde las 9 de la mañana y será transmitido por TNT Sports, en el estadio Genacio Sálice de Berisso, por la segunda fecha de la zona D del torneo Transición 2020 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



“Pude sacar el techo de encima de mí, muchas veces fui limitada a ciertos torneos, a hacer ciertas cosas en mi vida. Jugar el primer partido es eso, disfrutar de esto que no sólo me hace bien a mí sino a gran parte de la sociedad también”, dijo Gómez en una entrevista con The Associated Press en la casa que comparte con su madre y cuatro hermanas más pequeñas en las afueras de La Plata.



“Fue largo el camino, fueron muchos los obstáculos, muchos los miedos y tristezas. Aquello que un día me hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en mi vida hoy se revierte. Estaré cumpliendo una de las metas más grandes de mi vida. Eso que creí indispensable, que nunca iba a suceder”, expresó Mara, días atrás, tras obtener el permiso de la AFA para jugar el torneo.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó como jurisprudencia la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en nuestro país en 2012, para habilitar a Mara. Esta ley, establece la obligatoriedad de que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida.

Por fin, luego de varios meses de espera, Gómez será titular por primera vez en el equipo dirigido por Juan Cruz Vitale en una jornada histórica para el fútbol argentino.



Sin dudas, este hecho también marca un antecedente en el deporte mundial ya que la inclusión de deportistas trans es un debate abierto hace años, al punto que el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó que ya no es “necesaria una operación para competir en la rama correspondiente a la identidad de género que expresan”.