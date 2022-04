Fútbol: Nico Torres anunció su retiro del fútbol profesional

El futbolista uruguayense anunció con un mensaje en redes sociales su retiro de la práctica profesional tras casi 20 años de carrera profesional, debutando en Gimnasia, pasando por Tigre, Colón de Santa Fe, Atlante de México al reciente ascenso con Deportivo Madryn.



En la tarde del domingo tras el partido de Gimnasia y aún no se acallaban los gritos de alegría del Núñez, llegó el comunicado de Nicolás Emanuel Torres en sus redes sociales anunciando el final de su carrera. El comunicado dice: “Hoy se termina una gran etapa de mi vida, la de futbolista profesional, casi 20 años de carrera, muchísimas alegrías, 3 operaciones de ligamentos cruzados, osteocondritis de por medio, con 38 años en el lomo es momento de decir adiós, totalmente satisfecho, sin ninguna deuda pendiente, con errores, pero con la tranquilidad de haber dado todo en cada club en dónde confiaron en mí. Siento que cierro un círculo, me retiro dónde debuté @gimnasiacduoficial”.

En el final agradece a su familia, a sus compañeros y amigos que le dejó el fútbol y todos los que lo ayudaron a lo largo de su carrera, especialmente a Goyo Echeverry, Fernando Gallo y a su representante.

Clubes donde jugó: Gimnasia y Esgrima CdU 2003, Tigre 2004/08, Colón de Santa Fe2008/10, Atlante de México 2010/11, Ferrocarril Oeste2012, Quilmes AC 2013, Gimnasia y Esgrima de Cdu 2013/19, Chaco For Ever 2019, Deportivo Madryn 2021 y Gimnasia y Esgrima de Cdelu 2022. Jugó 362 partidos profesionales y anotó 20 goles

Logros: Ascenso con Tigre de Primera B a Nacional B y de Nacional B a Primera División, Ascenso con Quilmes de Nacional B a Primera División, y Ascenso con Deportivo Madryn del Argentino A al Nacional B.

