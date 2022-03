Fútbol: Se juega el grueso de la segunda fecha del Apertura

Con cuatro atractivos partidos se juega el grueso del programa de la 2da fecha del Apertura “Centenario de la Liga de Fútbol Concepción del Uruguay”, que comenzó éste sábado en Colonia Elía con el partido entre el CACE y Parque Sur que finalizó empatado 1 a 1 en Primera División.

Almagro visita a María en Los Olivos.

Con cuatro partidos continúa la disputa de la segunda del Apertura del fútbol local, en Villa Sol el Mecánico recibe al Amarillo de Colonia Los Ceibos. En tanto en Cristo de Los Olivos, el Rojo de la Parroquia recibe la visita del Taita del Barrio América. Por su parte en el Plazaola de San Isidro el Decano será local ante el Granate en un choque de ganadores, mientras Gimnasia recibe en el Núñez al Tricolor. Todos los partidos de primera comenzarán a las 16,30.

A continuación la programación de la 2da fecha para las 1ra y 3era categorías del fútbol masculino:

Programa Domingo:

Cancha de Engranaje:

Engranaje vs Agrario Rocamora. Horario: 14:30hs (3ra) 16:30hs (1ra).

Cancha de María Auxiliadora:

María Auxiliadora vs Almagro. Horario: 14:30hs (3ra) 16:30hs (1ra).

Cancha de Atlético Uruguay: Atlético Uruguay vs Lanús. Horario: 14:30hs (3ra) 16:30hs (1ra).

Cancha de Gimnasia: Gimnasia vs Rivadavia. Horario: 14:30hs (3ra) 16:30hs (1ra).