Gabriel Cartañá llega a Concepción del Uruguay

El psicólogo se presenta con su unipersonal llamado “Qué digo cuando digo Te amo”, en el que aborda temas de pareja, amor y desamor, pero en este caso el amor romántico, por que el encuentro tiene que ver con eso:

–¿Qué digo cuando digo Te Amo?

Todos en algún momento o en estos momentos, estamos enamorados de alguien y le decimos te amo, o lo hemos estado, o lo estaremos, debe de haber muy pocas personas en este mundo que pasan por esta vida sin enamorarse en algún momento de toda su vida, por lo tanto todos decimos te amo.

Algunos dicen te extraño, te elijo, te protejo, otros te acompaño, pero otros dicen te poseo, te controlo, te celo, te domino, el tema no es que decimos cuando lo decimos, si no que decimos detrás de ese te amo.

-Uno escucha decir mucho, “ Yo fracasé en mi pareja o matrimonio” ¿ Qué crees al respecto?

El fracaso en una relación no tiene que ver con el final, es como pensar que una película fracaso porque simplemente termino, las películas cuando fracasan es por que son malas; no por que terminan… todas las películas terminan, nunca decimos que una peli fracaso por que termino, yo siempre digo “que buenas dos horas que pase”; cuando la peli es buena… y creo que de esa manera tenemos que vivir el amor, por que el amor siempre o en algún momento se va a terminar… hay relaciones exitosas de 1 año y fracasos de 20 años.

– A veces parece que no hay manera de vincularse con el otro, si no es en libertad… ¿Qué pensas sobre esto?

Lo único que hace el amor en libertad, el amor sano es elegir el amor…el amor implica ciertos renunciamientos a deseos sobre terceras personas, y también a egoísmos. Entonces si yo quiero bien, tengo que renunciar a muchas cosas, y entender que el amor sano y la buena pareja son dos cosas, esto es una continua negociación, una pareja sana; también implica tener conversaciones incómodas.

¿Cuántas veces, durante una discusión, sentimos que estamos diciendo lo mismo y sin embargo no nos entendemos? ¿Tiene el amor una sola forma? ¿Las discusiones y desencuentros son sinónimo de relaciones tóxicas? ¿Por qué no puedo enamorarme? ¿Cómo reparar una pareja cuando se rompe? ¿Cuáles son las características de una pareja sana?. Entre charla y ejercicios vamos a buscar entender todos estos temas, en donde vamos a hablar de fidelidad, la infidelidad, relaciones tóxicas, la confianza, los celos, pero fundamentalmente del amor…..

Todos queremos enamorarnos, todos queremos tener una relación con bienestar, pero la realidad es que pocos lo logramos, muchas veces estamos en una relación donde queremos a la otra persona pero no logramos llevarnos bien, ni pasarla bien.

– ¿Cuál es la idea del encuentro?

Te puedo decir a quién le puede servir el encuentro y a quién no. Le va a servir al que está en pareja y está mal y tal vez algo de lo que descubre en el encuentro le puede ayudar a estar bien. También para el que está en pareja y está bien, pero descubre algo para estar mejor. O por ahí para el que no está en pareja pero quiere estar, y puede descubrir qué necesita para estar en pareja bien.

Ahora te digo a quien no le recomiendo ir: a toda persona que no está en pareja ni quiere estar y no le interesan los asuntos del amor. En ese caso, Netflix tiene mejores opciones que venir a verme.

