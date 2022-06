Gasoil: Se suspendió la reunión de Trabajo con transportistas

Fracasó la reunión prevista entre el Gobierno y las cámaras que impulsaron el paro de transporte en varios partes del país, y que llegó a la Autopista Buenos Aires-La Plata que provocó un caos de tránsito.

Los dirigentes de las cuatro cámaras que se están manifestando -Transportistas Unidos de Argentina (TUDA),Untra, Autoconvocados Unidos y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap)- sostuvieron que no estaban los ministros con poder de decisión (de Economía y de Transporte) ni el Secretario de Energía que se habían comprometido a estar en la reunión.

En la reunión los esperaban la subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación, Laura Labat, y el director de Transporte de Carga de la Nación, Juan Manual Escudero. Sin embargo, los transportistas aseguraron que no tienen poder de decisión.

Desde el Ministerio de Transporte, lanzaron un comunicado dieron su versión explicando que los dirigentes no se presentaron al encuentro porque “no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos con quiénes iban a asistir a la reunión en representación del grupo”.

Por lo que desde las cámaras de transporte afirmaron que continuará el paro, que se inició este martes en Tucumán, pero que en la jornada de ayer se extendió en varios puntos del país.

Así llegó a la autopista que conecta Buenos Aires y La Plata, precisamente en Dock Sud. La misma escena se pudo observar en Villa La Rivera, Santa Fe, en Villa Constitución, sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, en el cruce de la AO12 y la ruta 18, y en varios puntos de la ruta 34, en Entre Ríos.

Despejaron la ruta

Descendió en un helicóptero y avanzó con su perra “Bona” atada a una correa. “Tienen cinco minutos o me llevo secuestrados los camiones”, les advirtió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a los transportistas que encabezaron un corte en la autopista Buenos Aires-La Plata para quejarse por la falta de gasoil y que ocasionaron desde temprano un caos de tránsito.

Después de un intercambio que se dio en plena calzada, el funcionario que responde a Axel Kicillof se mostró envalentonado y sostuvo: “Tenés cinco minutos, toda la gente que está pasando acá son trabajadores. Tenés cinco minutos y decidí, un problema no se resuelve generando otro delito”.

“El planteo lo hacés en la banquina, tenés cinco minutos, en la ruta ningún planteo”, lanzó contra el líder del corte y añadió: “No te estoy amenazando, te estoy diciendo lo que voy a hacer. Voy a llevarlos detenidos por el desorden. Te quedan tres minutos, flaco. ¿Vas a seguir haciendo show?

Pasados los cinco minutos, los uniformados avanzaron sobre la calzada y los camiones comenzaron a moverse hacia las banquinas, con lo que también el tránsito retenido empezó a fluir.

Movimiento

“Hay un alto acatamiento de la convocatoria gracias a Dios, está dando resultados. Reclamamos por el fin del cepo al combustible, la actualización de tarifas y la inclusión de una clausula gatillo para que las tarifas se actualicen en proporción a los aumentos de los combustibles”, sintetizó en diálogo con Clarín Santiago Carlucci, referente de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA).

Pese al fuerte acatamiento, a los puertos de Rosario, donde se exporta el 80% de los productos agroindustriales, arribaron más de 3.200, muy similares en los 3 últimos años. Pero desde el sector advierten que si el paro continúa, se va a resentir el ingreso de dólares al país.

Para el campo

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, aseguró la provisión de gasoil para la siembra y cosecha de granos. “No va a faltar el gasoil para la siembra ni para la cosecha, aunque seguramente dificultades vamos a tener”, dijo Domínguez esta tarde durante su exposición en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

En este sentido, el funcionario nacional consideró que “las dificultades están a la vista y existen, pero no creo que falte lo que la producción argentina necesita”. Sostuvo que el Gobierno “va a campear el temporal”.

——–.