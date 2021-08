Gaston Ramat: “El Rally Entrerriano está muy bien”

“Fue un Rally muy lindo, quede sorprendido con María Grande, hay que felicitar al Municipio, había que sacar esta fecha adelante como sea, así fuera en un autódromo pero teníamos que romper el hielo, había que arrancar; muy contento por como salió la parte organizativa, mas allá de las cosas que pueden pasar en cualquier carrera; veía por ahí gente instalada fuera de los PC esperando el paso de los autos, eso habla de lo que es llegar a una ciudad nueva donde no se conoce el Rally y seguramente en la medida que vayamos mas seguido la gente va a ir aprendiendo, porque se nota que les gusto mucho, hay mucha gente de ahí que me escribió durante la carrera y eso es muy bueno”.



Arranco diciendo Tato Ramat que llevo como Navegante a Pablo Bohl; “En cuanto a la carrera, como siempre digo no puedo estar tanto en contacto con el auto ni probar lo que quisiera, subimos un nuevo Navegante con todo lo que eso implica porque mas allá de que Pablo tenga experiencia se tuvo que adaptar a mi forma de hacer la hoja, incluso tuvimos un problema el sábado con los intercomunicadores pero la verdad que nos fue muy bien, segunda carrera del auto y dos triunfos, eso en gran parte es merito de los chicos que me atienden el auto y me dan la seguridad de que todo va a andar bien; por ahí reconozco que a mi me falto soltarme, agarrar un poco mas de confianza con Pablo, no tuvimos la oportunidad de juntarnos antes de la carrera y que el vea como y por que yo hacia la hoja como la hacia, pero eso con el tiempo se mejora; estoy muy contento también por Pancho Etchepare y Matute Baucero porque hicimos una carrera muy ajustada y eso es muy bueno para la clase, esperemos que Dody Ramirez pueda solucionar el problema de su auto así podemos estar todos en la próxima.



Me voy muy contento de María Grande porque el Rally Entrerriano esta muy bien, en mis 11 años en la categoría, no había visto un parque tan bueno como el del fin de semana y venimos creciendo; quiero agradecer a todo los que me acompañan, Auspiciantes, mi Familia, mis Amigos y el Equipo que hace todo lo posible para que nosotros estemos adelante”