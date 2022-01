Gerardo Morales: “Hay que hacer lo posible para lograr un acuerdo”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró este domingo que hay que ir al diálogo y hacer todo lo posible para que el país logre un acuerdo” con el FMI y anunció que los mandatarios y los bloques de JXC se reunirán “la semana próxima en el Congreso” con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar los avances en las negociaciones con el organismo internacional.

Morales dijo además que “no” le preocupa que dentro de Juntos por el Cambio lo cuestionen por su postura dialoguista y sostuvo: “Los halcones me pegan para que tenga pero no me preocupa porque estoy convencido de que la postura del diálogo es la correcta”.

“Acá hay gente que hace negocios con el tema de la grieta: el kirchnerismo hace grandes negocios con la grieta y un sector muy radicalizado de nuestro espacio también hace negocios políticos con la grieta”, afirmó el mandatario provincial.

En declaraciones a Radio Mitre, Morales aseguró que la reunión -prevista en un principio para este lunes- “pasó para el lunes o martes de la semana siguiente en el Congreso”.