Germán Chiaraviglio: “Estar en los Juegos Olímpicos es un placer”

El especialista en salto con garrocha y múltiple campeón argentino de la disciplina, estará en Tokio 2020, habló sobre sus espectativas y sus sensaciones tras su clasificación al evento internacional.

Chiaraviglio y sus sensaciones de estar en Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos iniciarán el próximo viernes 23 de julio con la presencia de 176 atletas argentinos, los cuales intentarán dejar en lo más alto la bandera albiceleste en Tokio. Uno de ellos es Germán Chiaraviglio, quien viene de clasificar este miércoles junto a Belén Casetta por ranking olímpico.

“Fue una semana gratificante porque fue confirmar lo que se venía viendo en el ranking, pero distinto es cuando te dicen que estás adentro”, sostuvo. Y agregó: “Estar nuevamente en los Juegos Olímpicos es un placer”.

El santafesino de 34 años consiguió su pasaje a sus terceros Juegos Olímpicos de su carrera luego de sus experiencias en Pekín 2008 -no pudo superar los 5,30- y Río 2016 -quedó onceavo en la final de la categoría-.

“A nivel personal es un sueño cumplido. Me toca en un momento profesional maduro, siendo padre hace seis meses”, afirmó. Luego añadió: “Estoy viendo la vida desde otro lugar, disfrutando las pequeñas cosas del deporte que antes no le prestaba atención”.

Y cerró: “Van a ser uno Juegos Olímpicos distintos, sin la villa olímpica a full. De igual manera no deja de ser una fiesta y una competencia del máximo nivel”.