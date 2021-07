Gimnasia busca recuperarse ante Unión de Sunchales

En el Estadio Núñez, Gimnasia recibe esta tarde desde las 15 a Unión de Sunchales en un partido donde necesita volver a recuperar la sonrisa y sumar de a tres puntos, algo que no hace desde hace 5 fechas (1 empate y 4 derrotas)

Tratando de dejar atrás la mala racha de los últimos cuatro partidos, el Lobo sale esta tarde a su cancha a enfrentar a Unión de Sunchales, en una nueva fecha del Torneo Federal A, que se adelanta entre semana. El partido se jugará desde las 15 y será árbitro Joaquín Gil de San Pedro.

La fecha 11 del Torneo Federal comienza hoy y Gimnasia jugará su partido como local en el Estadio Núñez ante Unión de Sunchales. El equipo de Hernán Orcellet mostró una mejora en su último partido jugado el sábado, pero no supo aguantar el resultado que le dieron vuelta en el segundo tiempo.

Unión de Sunchales también necesita recuperarse ya que viene de perder por 2 a 1 el sábado pasado en su casa ante el líder Racing de Córdoba. La oportunidad para la escuadra dirigida por Adrián Tosetto estará en Concepción del Uruguay, también necesitado.

Este será un auténtico duelo de necesitados, ya que los sunchalenses llevan tres partidos sin ganar (un punto sobre 9), mientras que el Lobo uruguayense tiene cinco partidos sin triunfos (un punto de 15), con la reciente derrota del fin de semana como visitante en Villa Ramallo frente a Defensores por 2 a 1.

Los dos equipos reúnen 10 unidades, en los puestos décimo y undécimo de la tabla (fuera de puestos de clasificación), estando arriba el elenco sunchalense por mejor diferencia de gol.

Estas son las probables formaciones:

Gimnasia: Eduardo Flores Oriques; Rafael Ríos, Juan Gómez, Leonel López, Roque González; Brian Jiménez, Eric Rodas, Agustín Favre, Juan Rodríguez; Franco González y Martín Schlotthauer. DT: Hernán Orcellet.

Unión: Joaquín Aylagas; Agustín Alberione, Nicolás Canavesio, Daniel Abello y Jonatán Medina; Diego López, Gian Franco Baier, Tomás Federico y Francicso Filippi o Cristian Sánchez; Ricardo Villar y Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto.

El resto de la fecha

A las 14.45: Douglas Haig vs. Defensores de Villa Ramallo (Sergio Testa)

15 hs: Racing de Córdoba vs. Crucero del Norte (Gustavo Benitez)

15 hs: Juventud de Gualeguaychú vs. Sarmiento de Resistencia (Jonathan Correa)

15 hs: Boca Unidos de Corrientes vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Fernando Brillada)

15 hs: Sp. Las Parejas vs. Defensores de Pronunciamiento (Gastón Brizuela Monsón) 15.30 hs: Chaco For Ever vs. Central Norte de Salta (Carlos Córdoba)