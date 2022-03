Golf: Maximiliano Rodríguez campeón en Ushuaia

La cancha del Ushuaia Golf Club, se vio colmada de jugadores que el pasado fin de semana disputaron el torneo “Municipalidad de Ushuaia”, en marco del Abierto Fueguino donde resultó ganador el golfista uruguayense Maximiliano Rodríguez, quien ya había ganado esta copa en el 2019.

Fueron tres días de plena competencia para los más de 80 practicantes en busca de llegar a concretar los 54 hoyos en medal play a que estaba pactado, contándose con la participación de los golfistas locales, a los que se sumaron competidores de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, El Calafate y Río Grande, entre otros.

Aunque el clima no fue de lo más benévolo, ya que hubo temperaturas bajas a lo que se sumó el viento y la lluvia que dejó un campo pesado y manos duras, estas le pusieron una cuota extra de complicación al evento.

Desde primera hora del viernes ya salían a la cancha los primeros desafiantes. En disputa el Scratch, premiando también al primero y segundo de cada categoría, aproach, best drive, long drive Damas y Caballeros, y los últimos 18 hoyos.

Promediando horas de la tarde, de a poco fueron sellando su participación las diferentes categorías y acorde a ello se concretaban las premiaciones de cada segmento.

Finalmente, el mejor registro lo conseguía Maximiliano Rodríguez que se adjudicaba esta XXV edición, inscribiendo a fuego su nombre en la historia de la institución.

Unos 230 golpes fueron necesarios para finalizar primero. Pero no fue tan sencillo ya que terminaban empatando con Nahuel Barrera. La definición fue a muerte súbita en el hoyo 19 donde Rodríguez lograba la hazaña y así sumaba su segundo título, ya que había ganado en el año 2019.

En lo que respecta a la categoría Caballeros, de 35.1 al máximo, Gabriel Sucre lograba la victoria con un final sobre los 54 de 219 golpes, Sucre tuvo una pelea directa con Héctor Stefani (224) y Federico Sciuto (225), pero supo tomar distancia en la segunda jornada pasando a liderar y sacar una diferencia favorable que sus principales rivales no lograron descontar.

Para el segmento de 28.3 a 35, la disputa fue plena entre los de vanguardia, los tres primeros tuvieron una jornada ganadora cada uno. Finalmente, Simón Mallemaci se quedaba con la categoría marcando 214. Lo secundaron Mario Hernández con 215 y Fabián Sánchez con 216.

Para el segmento Damas, la gran performance de Viviana Flores le otorgó sin mayores inconvenientes la presea mayos de la categoría, tanto el viernes como el domingo, tuvo marcadores muy buenos para finalizar con un total de 208. Segunda en el clasificatorio, con 230, quedaba María D´angelo y tercera Erika Michalczewsky.

Para el segmento de 16.3 a 28.2, con un ajustado final ganaba Oscar Vera marcando 198. Lo acompañaron en el tridente ganador; Hugo Etchaide (199) y Francisco López (202).

Para lo que fue la categoría hasta 16.2 con 210 golpes se la adjudicaba Rubén Escobedo, tras él: Gerardo Vargas, Gustavo López y Gerardo Godoy finalizaban todos con 212.

Otras de las preseas en disputa fue el Long Drive, que en Damas lo ganaba Erika Michalczewsky, en tanto que en Caballeros lo ganó Alfredo Guaricuyu. El Best Drive Mixto se lo quedó Gerardo Vargas. El Best Aproach del viernes fue para Alejandro Vernet y el del sábado para Pablo Fermepin. Victoria Neto para Hugo Echaide y Oscar Vera (63). La victoria del gross: Carlos López, Gerardo Vargas, Maximiliano Rodríguez (74). En tanto que los Últimos 18 Hoyos fueron para Francisco López (65).

Finalizó un evento que contó como cada año con mucho trabajo desde el UGC y que contó con el apoyo por parte de la Municipalidad de Ushuaia, Banco Macro y Ushuaia Visión.