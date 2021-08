Gómez Alcorta: “La violencia de género antes se naturalizaba”

En el marco de la presentación del Plan Nacional de Acción contra las violencias, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades remarcó que, si bien se avanzó mucho en la materia, se busca bajar la tasa de asesinatos de femicidios y travesticidios y para eso “necesitamos un compromiso de todas las provincias y los municipios”.



La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, remarcó que “la principal preocupación del Presidente (Alberto Fernández) en materia de género son los femicidios y travesticidios”, ya que “Argentina tiene una tasa estable, pero alta”.

La funcionaria nacional se encuentra en Santiago del Estero, en donde lanzó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, y al hablar con la prensa remarcó la importancia del trabajo federal que se realiza desde Nación con las provincias en materia de género, igualdad, diversidad para evitar las violencias.

“Las violencias por motivos de género no es una situación nueva, sino lo que pasa ahora es que todas las vemos por primera vez”, indicó y añadió que “antes se naturalizaba, se justificaba; y en esto dimos un salto muy grande en muy poco tiempo”.

La funcionaria explicó que las violencias extremas son “los femicidios y travesticidios”, dijo y añadió que “Argentina tiene una tasa estable pero alta”, por lo que “para poder lograr bajarla necesitamos un compromiso de todas las provincias y de los municipios”.

Dijo: “cuesta mucho que una mujer que está viviendo violencia de género vaya a pedir ayuda, entonces es muy importante que cuando da ese paso, ya sea a la comisaría, al municipio o a un teléfono, esa respuesta sea eficiente”.

Por eso remarcó que trabajan desde el Ministerio “para articular y coordinar con municipios, áreas locales, provincia y Nación de un modo muy afinado, algo que era una de las deudas que teníamos”.

“Creemos que ese era el camino, junto con la articulación de la información y algunos programas”, dijo y puso como ejemplo el “Acompañar, que es un programa que creó el Presidente”.

Con respecto a ese programa detalló que es “una asistencia económica por 6 meses a esa mujer que está en situación de violencia de género y no se puede ir porque se pregunta si me voy quién le da de comer a los pibes”.

“El programa Acompañar está en funcionamiento en todo el país, todas las provincias ya lo han firmado y Santiago del Estero fue una de las primeras”, comentó.

Asimismo explicó que en este programa “están ingresadas cerca de 33 mil mujeres de todo el país” y que “hay cerca de 400 municipios que ya son boca de ingreso”.