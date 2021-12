Gonzalo Jacquet, deja Rocamora: “Fueron cuatro años increíbles”

El entrenador de las intermedias femeninas Gonzalo Jacquet dejó de pertenecer al Tomás de Rocamora tras finalizar la Temporada, en su búsqueda de nuevos objetivos profesionales para su carrera.



Gonzalo, quien arribó al club en el año 2017, fue entrenador de las categorías intermedias femeninas del club, también se desempeñó como entrenador en la Liga de Desarrollo y asistente en Liga Femenina.

“El balance de estos 4 años fue increíble, altamente positivos en lo personal y deportivo, tuve la oportunidad de trabajar en un club que le da importancia al femenino, que no es un relleno. Hay objetivos claros y pautas claras para trabajar y eso está muy bueno para el desarrollo de las chicas. Como entrenador y en lo personal me hizo crecer mucho. Gracias a las chicas, dirigentes y padres que acompañan siempre, me hicieron sentir parte del club como si hubiese sido un integrante de Rocamora de toda la vida. Un privilegio haber pasado por una institución como Rocamora, con la historia y el prestigio que tiene, la verdad que para mí es un orgullo enorme” – manifestó Gonzalo Jaquet.

La dirigencia del Tomás de Rocamora agradeció a Gonzalo por los servicios prestados y le desea lo mejor en el futuro cercano.