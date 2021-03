Grand Prix: Carolina Lozano, Marcos Molina y Elian Larregina figuras del día 3

Los atletas Carolina Lozano en 2000m con obstáculos, Marcos Molina 3000m con obstáculos y Elian Larregina en 400m llanos, fueron los más destacados en la jornada de cierre del Grand Prix Sudamericano en la pista del CEF N°3.

Carolina Lozano la vecnedora en 2000m con obstáculos. (foto Santiago Lacava)

La serie internacional en la pista sintética del CEF 3, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), concluyó este domingo 28 de marzo con el torneo en homenaje al profesor Hugo Mario La Nasa -ex presidente de la CADA- y con un positivo balance para los atletas argentinos de la nueva generación: en muchos casos con interesantes progresiones personales.



Para los atletas argentinos, así como para los de los países hermanos de Sudamérica, es muy importante haber celebrado una competición internacional, en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando por el drama del Covid-19. La organización misma tuvo que enfrentar múltiples dificultades para llevar a cabo el torneo, atendiendo por supuesto a todas las normas sanitarias. Y se cumplió el objetivo de dotar de competencia a nuestros atletas.

Marcos Molina, (foto Santiago Lacava)



Después de los excelentes resultados que atletas como Elián Larregina, Marcos Molina y Carolina Lozano había ofrecido en las jornadas anteriores, los tres estuvieron entre las figuras de este último día. En una distancia poco habitual para el programa femenino (los 2.000 metros con obstáculos) y que sirvió de preparación hacia las futuras competencias internacionales, Lozano protagonizó un gran duelo con nuestra recordista -de 3.000- y finalista mundial Belén Casetta, y ambas con buenos tiempos. Lozano se impuso en 6m23s17, con la marplatense en 6m29s40 y tercer puesto para otra mediofondista que viene en recuperación, Clara Baiocchi (6m36s68).

También la prueba de obstáculos de los hombres, ya en el cierre del torneo, ofreció un interesante resultado, en este caso sobre los clásicos 3.000 metros. Tanto Julián Molina como el juvenil Dylan van der Hock coparon los primeros puestos con sus mejores marcas, seguidos por el colombiano Carlos Andrés San Martín, campeón sudamericano y medalla de plata panamericana del 2019. Molina se impuso en 8m49s24 y van der Hock, con 8m57s31, se aproximó a sólo 3s de la plusmarca nacional u20.

Elian Larregina. (foto Santiago Lacava)



Larregina, tras su fantástica performance del viernes, cuando se convirtió en el primer argentino por debajo de los 46s en los 400 metros, volvió a dominar esta prueba en óptimo nivel (46s.09), superando a la dupla de brasileños provenientes del Sogipa de Porto Alegre: Anderson Freitas Henriques (46s33) y Pedro Luiz Burmann de Oliveira (47s75). La misma distancia, en damas, fue para la uruguaya Déborah Rodríguez con 54s.01.

Franco Florio (foto Santiago Lacava)



Y en los 100 metros llanos, tanto en varones como en damas, volvieron a ganar los compañeros de Larregina en el club Quirón, Franco Florio y Florencia Lamboglia, confirmándose como los mejores sprinters argentinos de estas temporadas. Florio, a la búsqueda de su mejor forma con el Campeonato Sudamericano en el horizonte, marcó 10s.46 para triunfar en varones, en tanto Lamboglia registró 11s90 en la final femenina.

Las finalistas de los 100m llanos. (foto Santiago Lacava)



Uno de los nombres que aparece como una carta importante de la Argentina para ese Campeonato es Maximiliano Díaz, quien defenderá su cetro del salto triple. Esta vez, con 15.96 m., volvió a quedar delante de sus habituales rivales brasileños, Kaual Aleixo Bento (15.76w) y Mateus Adao de Sá (15.68) en una competencia donde otros tres argentinos -Dimaro, Guerrero y Alvarez- sobrepasaron los 15 metros.



En los lanzamientos, otros atletas de nuestro país mostraron visibles avances: fue los casos de Yohana Arias en jabalina con 52.78m -tercera del historial- y Juan Ignacio Solito con 54.89 en disco. Ailén Armada estuvo cerca de su mejor registro en bala (15.52), seguida por Iara Capurro, quien sobrepasó por primera vez los 14 m (14.31). Y en salto en alto, el triunfo con 1,71 m. fue para una menor de reciente aparición, Abril Okon.

Final 400m con vallas (foto Santiago Lacava)



Esta jornada también permitió apreciar la calidad de varios visitantes de Brasil. Por ejemplo, su trío de vallistas sobre 110 metros, donde se impuso el ex campeón sudamericano Eduardo dos Santos Rodrigues de Deus con 13s84. Y en salto con garrocha, el campeón sudamericano y ex finalista mundial Augusto Dutra da Silva de Oliveira pasó los 5,55 m., mientras que nuestro recordman, Germán Chiaraviglio, quien se había lucido con 5.60 el viernes, esta vez no pudo superar su altura de inicio (5.35).

William Venancio Dourado ganador del Lanzamiento de Bala. (foto Santiago Lacava)

Otro triunfo brasileño se dio en lanzamiento de bala, esta vez con William Denilson Venancio Dourado (19.36), en una prueba donde el ascendente argentino Juan Ignacio Carballo pudo entrar en la pelea y quedó segundo a 8 cm, delante de Welinto Morais (19.23), quien venía de atravesar los 20m en la jornada del viernes. Las dos series de los 800 metros tuvieron un sello de calidad, quedando como vencedor absoluto el colombiano Jelsin Donovan Robledo con 1m48s15, logrados al ganar la segunda, escoltado por su compatriota Miguel Angel Mesa. En la serie anterior, el brasileño Guilherme Kurtz marcó 1m48s21, y su compatriota Carlos Oliveira Santos le escoltó con 1m49s67, siendo Julián Gaviola (1m50s52) y Diego Lacamoire (1m51s94) los mejores entre los argentinos.