Grandes expectativas turísticas: “Los niveles de reserva son muy altos”, afirmó Bel

El dirigente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, se refirió a la situación del sector ante el comienzo de las aperturas y la actividad teniendo en cuenta la mejora de las condiciones sanitarias.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Bel remarcó que el nivel de reservas para turismo “viene muy bien, como nunca, 15 días antes había un 70% de reservas lo que hace sentir que el fin de semana que comienza el próximo viernes estaremos cerca de os valores de 2018 y 2019”.

Al respecto, analizó que “al haber estado tanto tiempo sin poder viajar y disfrutar la gente toma la decisión de viajar a último momento y a turismo de cercanía, y en esto Entre Ríos es una opción muy interesante para el principal mercado de Argentina que es Gran Capital, Buenos Aires, Rosario”. “La gente busca salir aunque sea dos o tres días, o un fin de semana, y eso es lo que se está dando. Por eso después del fin de semana lago de agosto empezó a verse buen movimiento turístico en los fines de semana comunes”, explicó.

Y reiteró que “lo que está pasando para el próximo fin de semana largo, no sólo en Entre Ríos sino también en otras provincias como Córdoba o la costa Atlántica, es que los niveles de reserva son muy altos y será un excelente fin de semana turístico”.

Respecto de la aplicación de protocolos y su control, mencionó que “en el rubro alojamientos, ya sea cabañas, bungalows y hoteles, no hay problemas porque no se pueden agregar más lugares de los disponibles con lo cual cumpliendo los protocolos que se vienen haciendo desde el año pasado no hay problemas. En el rubro gastronómico aumentaron los aforos y los horarios de atención, en este momento se puede circular sin restricciones y no hay problemas. Los parques termales siguen los mismos protocolos y el trabajo fuerte dentro de las piscinas para que la gente no se amontone, hay mucho aislamiento”.

De todos modos, planteó que “lo que se empezó a dar y allí el Estado tiene que colaborar con el control es en los eventos que comenzaron este fin de semana y dependerá mucho del Estado municipal controlar para que no pase lo que pasó ayer en la cancha de River donde había un aforo mucho mayor que el 50%”. “Ahí hay que poner el foco y lo pedimos desde el sector turístico porque nosotros venimos cuidando muy bien los protocolos porque no queremos volver un paso atrás”, sentenció.

Asimismo, el dirigente apuntó que “uno de los principales productos turísticos que tiene la provincia de Entre Ríos y que en enero y febrero se sintió muchísimo son los eventos y fiestas populares, que también son importantes desde el punto de vista económico y micro regional porque muchas de estas fiestas populares se nutren de turismo de 100 kilómetros a la redonda”. “Por eso lo que está haciendo el Carnaval de Gualeguaychú de empezar a trabajar y a pensar cómo se van a manejar es muy bueno y todos los eventos populares tendrían que presentar una ficha técnica de cómo van a trabajar y de esa forma garantizar que el evento sea sustentable y que no tengamos problemas a los pocos días por contagios”, señaló.

En otro orden, informó que el programa PreViaje que comienza en noviembre “en los primeros 15 días de ventas generó 15.000 millones de pesos y el 55% fue para las agencias de viaje, luego la hotelería y en un tercer lugar la transportación”. Definió que “es una herramienta que ayudó mucho, especialmente a las agencias de viaje, en el sentido de que la gente programó el viaje para noviembre y diciembre y ahora también ya se está empezando a ver la planificación para enero y febrero”.

“Creemos que habrá muy buenos resultados y principalmente porque es una herramienta que hace que los argentinos viajen por Argentina, y entendiendo lo que está pasando con Uruguay o Brasil con el cambio de moneda en esta temporada de verano serán muy difíciles de visitar. Por eso creo que se van a destacar destinos como la Patagonia, el norte, la costa Atlántica y Entre Ríos también. Para noviembre y diciembre hay cupos muy altos de viajes de entrerrianos que van a viajar por la Patagonia y el norte”, refirió.

Respecto de la falta de controles, analizó: “El sistema turístico no resiste una vuelta atrás. Si hay empresarios o personas que cometen errores y hay que volver atrás por más contagios será detonante para nuestra actividad desde el punto de vista económico. Por eso recalco que los Estados municipales deben ejercer el control y articular todos los resortes para que esto no pase. Es cierto que con el nivel de vacunación creciendo toda la sociedad está más relajada pero el sector turístico no porque sabemos lo que es estar parados y no queremos que vuelva a pasar”.

“Los números de contagios y muertes ha bajado por eso la clave está en la vacunación y en los protocolos de cuidado, pero lo que se ve en la calle es que hubo un relajamiento en los controles que esperamos que no traiga problemas. Desde el punto de vista empresario turístico seguiremos con los protocolos de cuidado, en las cocinas, la gastronomía, hotelería, alojamientos, y parques termales”, advirtió.

Finalmente, anunció que “desde el Centro Comercial, la Federación Económica de Entre Ríos y la Cámara Entrerriana de Turismo haremos un foro el miércoles 27 al que se invitó a los principales candidatos que ya confirmaron su presencia, y a toda la matriz dirigencial, comercial y de turismo para escuchar las expectativas que tiene cada uno”.