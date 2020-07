Granja Tres Arroyos: Cinco trabajadores despedidos en la planta La China

Una nueva situación conflictiva en planta La China de Granja Tres Arroyos se profundizó en las últimas horas. Trabajadores de la actual conducción del gremio de la Alimentación, que mantienen un conflicto en la Justicia, que anuló las últimas elecciones por irregularidades, fueron despedidos “con causa”, según consignaron fuentes de la empresa.

La Prensa Federal pudo acceder ayer a varias fuentes relacionadas al conflicto desatado en la planta frigorífica más importante de la ciudad. En primera instancia, las fuentes consultadas señalaron su preocupación, debido a que la faena forma parte de una actividad esencial como fuente productora directa de alimentos y, en consecuencia, alcanzada por la normativa nacional en relación a la pandemia. La mayoría de los trabajadores pertenecen al Sindicato de la Alimentación.

Sobre las causas que motivaron los despidos, fuentes empresarias consignaron que “se dio intervención a la justicia penal, federal y laboral, puesto que se trata de una productora de alimentos”. En diferentes medios periodísticos las declaraciones apuntaron que “no se puede permitir que se comprometa la seguridad de los trabajadores, ni la ocupación ilegal de la planta”.

Según las mismas fuentes los cinco trabajadores despedidos pertenecen a la conducción sindical, aunque esa representación fue cuestionada por la justicia, que anuló el resultado del último acto electoral realizado en el gremio a fines de 2018.

Los trabajadores se sienten perseguidos

El actual Secretario General del Sindicato de la Alimentación Fabián Jurado dijo a diferentes medios que “Las denuncias que existen sobre el acto electoral terminaron en el Ministerio de Trabajo de la Nación” y negaron la acefalía en la organización gremial. “La empresa no tomó la misma medida en su planta de Capitán Sarmiento, donde se interrumpió el acceso de camiones y los días no fueron descontados”, dijeron. “En La China nos descontaron 5 horas porque trabajamos a desgano, pero hoy estamos produciendo lo mismo con 300 personas menos”. La feria judicial impondrá una pausa en las discusiones, pero la planta no ha parado. Se supo que durante este mes se abonará la segunda cuota del aguinaldo.

Hasta el momento no se han producido pronunciamientos de parte de las organizaciones agrupadas en la CGT local, aunque pudo saberse que no existe una única postura respecto del tema. Más allá de los cuestionamientos a los despidos, la judicialización del acto eleccionario mueve a duda a muchos. Por otra parte, fuentes sindicales indicaron anoche que es probable que durante la jornada de hoy los trabajadores lleven su reclamo a la intendencia.