Gremios portuarios de todo el país se reunieron en Concepción del Uruguay

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) realizó su plenario regional en Concepción del Uruguay encabezado por su Secretario General Juan Carlos Schmid. El encuentro tomó el nombre de “Hugo Bargas”, en homenaje al dirigente gremial uruguayense que también fue concejal del PJ durante la intendencia de Marcelo Bisogni.

El Plenario se realizó bajo la consigna “Puertos y vías navegables al servicio del país”, y contó con la participación de diferentes seccionales de todo el país. Durante el mismo abordaron la problemática del Río Uruguay, sus puertos y el rol de los trabajadores.

El presidente del Ente Puerto Concepción del Uruguay, Marcelo Gay Balmáz, solicitó el respaldo de los sectores trabajadores para el proyecto de dragado a 34 pies que se viene gestionando para el río Uruguay, remarcando que es una cuestión necesaria para garantizar y ampliar la mano de obra para los trabajadores portuarios.

También habló José Lauritto, presidente de la delegación argentina en CARU, quien realizó una descripción del trámite administrativo por el que se dragó a 25 pies, y el estado de las gestiones para llevar ese dragado a 34 pies de profundidad.

Para iniciar el encuentro, se leyó la declaración del plenario ampliado de la Isla Demarchi, realizado el pasado 30 de junio, sobre las desregulaciones que sufrió el sector a raíz de los decretos 1172 y 817/92. Así, una de las conclusiones que arrojó el Plenario fue que la problemática que atraviesa hoy Concepción del Uruguay “es en parte resultado de las políticas de los ‘90”.

«Cuando hicieron las medidas de los 90s formatearon todo y por eso hoy Concepción no tiene dragado y no llega el ferrocarril. Ha llegado la hora que le digamos a la política que se pongan a elaborar un plan que recupere nuestros puertos, nuestros astilleros y nuestra navegación interior. En la región mesopotámica tenemos casi 600 km de navegación y no puede ser que sea sólo utilizado por barcos de bandera paraguaya o que el único medio de transporte sea el camión», manifestó la FeMPINRA.

Schmid, además Secretario General de Dragado y Balizamiento y Secretario Adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), sostuvo la necesidad de afianzar “la idea de unidad”. “Tenemos que comprender que el sereno de buque o el petrolero o el recibidor de granos o el que está en el puerto, forma parte de una misma área. Que si se jode uno solo de esos eslabones, se joden todos los demás», agregó.

Acompañaron a Juan Carlos Schmid, el secretario adjunto, Raúl Huerta (AAEMM), el secretario de Finanzas, Roberto Coria (SGyMGM), el secretario Gremial Héctor Rojas (SUPA Bajo Paraná), el secretario de Interior Walter Nogueira (SGyMGM), Javier López (SEAMARA), Mariano Moreno (Centro de Patrones), entre otros, y trabajadores de las delegaciones de Campana, Zárate, Capital Federal, Dock Sud, Colón y Paraná.