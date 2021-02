Gremios y Gobierno acordaron paritarias libres

Fue en el marco de la primera de las reuniones impulsadas por la Casa Rosada para trabajar con los distintos actores en un entendimiento que apunte a contener las expectativas entre los precios y los salarios.



El gobierno nacional -representado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y por los principales funcionarios del área económica- ratificó que uno de los ejes del Presupuesto 2021 apunta a lograr que los “salarios le ganen a la inflación” e insistió en que no habrá limitaciones para las negociaciones paritarias, al mantener este miércoles una reunión con representantes de gremios y sindicatos en Casa Rosada.



Según afirmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el encuentro -el primero de una ronda que incluirá diálogo con otros actores de la economía nacional- busca “generar las conductas y las políticas necesarias” para que salarios y precios “converjan” dentro de las estimaciones del presupuesto nacional.



El funcionario reiteró que las reuniones impulsadas por el gobierno no tienen por objetivo la firma de un “contrato” sino que apuntan a establecer “acuerdos políticos”.



“Tenemos un proyecto económico y lo que hacemos es tener charlas con los actores económicos”, observó Moroni, quien añadió que la idea es establecer una “periodicidad” en las reuniones para seguir el pulso de esas variables.



Por los sindicatos, el vocero ante la prensa acreditada fue el secretario general de la CGT y del sindicato de la Sanidad, Héctor Daer, quien afirmó -coincidentemente con la versión gubernamental- que la búsqueda es “la recuperación del salario, bajar la inflación y generar las condiciones políticas para acompasar todo con los valores del presupuesto”.



Sin embargo, otros sindicalistas advirtieron que se debe prestar atención a la reunión que el Gobierno llevará adelante el jueves con el sector empresarial, que, según entienden, “veladamente” apuesta a erosionar la gestión de Alberto Fernández con un discurso de “libremercado”.



Antes de la reunión, el propio Daer y el dirigente de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, habían apuntado contra los que “provocan la inflación” desde el rol que ejercen en la economía nacional como “formadores de precios”.



Pero más allá de lo que pueda suceder el jueves, Moroni dejó claro dos conceptos: que “un gobierno peronista no le fija techo a las paritarias” y que la inserción de “clausulas gatillo” en las paritarias es “desaconsejable”.

“Eso no quiere decir que no haya pautas de revisión”, añadió el titular de Trabajo.



Daer acompañó esa idea: “Las paritarias no tienen piso ni techo”, dijo, para luego afirmar que la meta es tener “una recuperación del salario de entre un 2 al 4% en el año calendario”.



Finalmente, uno de los dirigentes gremiales participantes de la reunión comentó –en el mismo sentido que lo hizo el titular de la CGT– que el modelo a seguir debe ser similar al acuerdo alcanzado por la Asociación Bancaria, que contempla un aumento del 29%, pero con revisiones en septiembre y diciembre.



Por parte del Gobierno, participaron de la reunión los ministros de Economía, Martín Guzmán; de la Producción, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.



Entre los representantes sindicales también estuvieron presentes Hugo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santamaria, José Luis Lingieri, Antonio Caló y Armando Cavallieri, entre otros.