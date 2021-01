Gualeguaychú complicado: El Hospital deriva pacientes

El director del Hospital Justo José de Urquiza, Dr. Pablo Lombardise refirió a la situación que atraviesa la vecina localidad y dijo que “es posible que en algún momento derive pacientes a nuestro hospital”.

Tal como informara este Diario días atrás, la localidad de Gualeguaychú atraviesa una difícil situación en cuanto a la ocupación de camas en unidades críticas por COVID-19, que lo llevarían a la necesidad de trasladar pacientes de dicha localidad a otras que pudieran recibirlos para darles la atención que correspondiera.

En este sentido, en el informe diario que realiza el director del Hospital Justo José de Urquiza, Dr. Pablo Lombardi respecto de la situación sanitaria, se refirió a este tema: “Sobre si estamos en condiciones de recibir pacientes desde la localidad de Gualeguaychú, la provincia está trabajando desde hace ya mucho tiempo con un sistema de redes de ayuda para los distintos hospitales”.

“La situación de Gualeguaychú como es conocida, es crítica con alta ocupación en Terapia Intensiva y en las zonas críticas médicas de los sectores COVID, cosa que no nos está sucediendo ahora a nosotros, ya que podemos contar con camas fundamentalmente en las áreas más críticas como Terapia Intensiva”, detalló.

Respecto de la asistencia que podría darle nuestra ciudad, especificó, que si bien no es nada concreto, no es algo que no hubiera ocurrido en otras oportunidades: “Eso puede hacer que si ellos no tengan más disponibilidad de unidades para darle lugar a los pacientes puedan llegar a venir derivados pacientes a nuestro hospital, cosa que ya ha sucedido en otro momento: nos pasó en agosto y septiembre con el hospital de Gualeguay cuando pasó la crisis más importante en esa ciudad, y también nos ha tocado con pacientes del departamento Concordia y de Chajarí, así que no sería nada nuevo”. “No hay nada concreto pero la posibilidad está”, señaló.

Pocos contagios en el Reporte Provincial Por otra parte, en el reporte diario de contagios de COVID-19 que envía el Servicio de Epidemiología de Entre Ríos, este miércoles se registraron en el departamento Uruguay sólo 9 contagios, de los cuales 4 pertenecen a Concepción del Uruguay. En relación al reporte, el profesional indicó: “hubo 9 pacientes nada más en el departamento Uruguay y 4 en la ciudad, porque cambió la forma de incorporar las notificaciones de la provincia y los casos del lunes y martes que hemos enviado nosotros sobre todo los estudios realizados en el laboratorio del INTA no han sido registrados, y por eso ese número es bajo”.

En cuanto a los estudios realizados, profundizó: “Hemos hecho un poco más de 30 estudios en estos días que han dado positivo en estos últimos días, además de los test rápidos que ya se conocen no están, por eso el reporte no es tan fidedigno a lo que realmente ocurre”. “No tenemos tantos casos estos días en la ciudad. Unos 18 diagnosticados por PCR por día aproximadamente. Estamos mejor que días anteriores, pero tampoco estamos por esos niveles de diagnóstico tan bajos”, concluyó.