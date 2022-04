Gualeguaychú: Condenaron a 13 años de prisión al hombre que abusó de su nieta

Este lunes se determinó que Enrique Antonio Funes, de 73 años, reciba la pena de 13 años de prisión por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. Fue Fernanda, su propia nieta, quien lo denunció.

Tras el juicio desarrollado en el Juzgado de Gualeguaychú en el que fue hallado culpable por los delitos de “abusos sexuales con acceso carnal y corrupción de menores” al menos contra cuatro víctimas, entre ellas su propia nieta, este lunes la Justicia dio a conocer que el hombre de 73 años fue condenado a 13 años de prisión efectiva.

Recordemos que las causas por las cuales fue condenado Funes fueron denunciadas ante la fiscal Martina Cedrés, por hechos ocurridos en 1982, 1983 y 1987.

Fernanda tiene 20 años, y cuando tenía apenas 6 años era abusada por su abuelo paterno. Pudo denunciarlo hace apenas dos años atrás.

“Fue muy fuerte reconocer los hechos: primero reconocer que las caricias que me daba mi abuelo no eran de amor sino de viejo verde y, sobre todo, reconocer que me estaban haciendo daño. Cuando entendí que me dolía, que estaba viendo sangre, porque introducía sus manos, ya no quería seguir soportando. Hablé con mi abuela pensando que me iba a ayudar, pero no fue su elección ayudarme”, expresó Fernanda días atrás, cuando comenzó el juicio.

“ Después que pude contarlo en mayo de 2020 se acercaron dos víctimas más: eran dos hermanos, un hombre y una mujer, y me contaron que eran víctimas de abuso sexual con acceso carnal. Una hermana más de ellos también había padecido lo mismo, pero ya había fallecido”, contó la víctima, que ve como hoy, tras varios años, se hace justicia.