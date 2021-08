Gualeguaychú: Delincuentes forzaron una puerta y se robaron todo de una vivienda

La propietaria de la vivienda denunció que delincuentes ingresaron a su casa del barrio Pereda, en zona sur de la ciudad de Gualeguaychú, llevándose casi todo.

La propietaria, Valeria Retamosa, relató que rompieron la puerta y se llevaron “absolutamente todo, hasta los caramelos de la mesa de luz”. Agregó que en la zona han ocurrido varios robos en los últimos tiempos.

“El sábado a la noche me fui cerca de 30 minutos por una cuestión personal. Generalmente no me voy de madrugada porque vivo sola y tenía miedo. Entraron a mi casa y se llevaron absolutamente todo. Hasta mi ropa interior. Con una barreta hicieron tres golpes y abrieron la puerta”, comenzó diciendo Retamosa.

“Pensé que estaban adentro. Estaba con mi mejor amiga y rápidamente llamamos a la comisaría octava. No estaban y se habían llevado todo. Soy docente. Se llevaron dos computadoras, secador de pelos, planchita, maquillaje, bicicleta. No tenía batería en el celular, decidí dejarlo cargando, me fui con mi amiga. Ese celular es todo para mí, soy bombera en la ciudad. Tiene la aplicación. Tanto la bicicleta con la cual me traslado cuando voy a ayudar. No tengo posibilidad hoy porque me la robaron”, continuó.

Sobre la reiteración de los robos en el barrio Pereda, agregó: “Para mí fue un aprendizaje, aunque muy doloroso. Evaluemos qué está pasando. Siempre estoy en mi casa. Cualquiera amiga me invita a tomar un café y no voy porque tengo miedo. ¿Hasta cuándo? No podemos ir a tomar dos mates con alguien. La pandemia nos dejó encierro y angustia. No está bueno”.