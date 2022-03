Gualeguaychú: Familiares de nena abusada piden condena para el acusado

Tras el juicio por jurados que se realizó en Gualeguaychú, familiares de la víctima se manifestaron y exigieron “que se dicte la sentencia para que la nena pueda caminar tranquila sin miedo a cruzarse con este hombre”, que era su padrastro.

En el salón de la Caja de Jubilaciones de Gualeguaychú, se realizó hasta este lunes, el juicio por jurados contra un hombre acusado de haber violado a su hijastra de 12 años. Familiares de la menor se reunieron en la vereda para pedir justicia, y remarcaron que “a la chica le quedó un trauma para toda su vida”. El abuso se habría concretado en el ámbito familiar por parte de la pareja de la madre de la víctima, con quien el acusado tiene un hijo. Según trascendió, el hombre trabajaría en una empresa privada y no lo habrían suspendido de sus funciones.

Frente a la Caja de Jubilaciones un grupo de allegados se reunieron para exigir justicia con un cartel que dice: “Las niñas no se tocan, no se violan y no se matan”. Sobre el juicio expresaron: “Estamos acá para pedir justicia para que hoy pague todo lo que hizo. Ya pasaron años. Esta chica ha pasado muchas cosas, incluso intentos de suicidio. La justicia no hace nada, en Cámara Gesell dio positivo. Pero ella no puede salir a la calle porque tiene miedo, porque el anda libre. Queremos que jurado dicte la sentencia para que la nena pueda caminar tranquila sin miedo a cruzarse con este hombre”. Por otro lado, los familiares y amigos se mostraron preocupados por las secuelas que estos acontecimientos pueden tener en la víctima “Esto le queda como un trauma para toda la vida. Ella era una nena y él tenía 30 años”.

Según trascendió, el acusado habría admitido haber estado con la nena a los 14 años con su consentimiento. Sobre esto, los familiares argumentan la diferencia de edad, que ella no tenía 14 sino 12 cuando el acusado empezó a abusar de ella y la responsabilidad que él tenía como adulto.