Gualeguaychú: La Justicia investiga un operativo policial contra comerciantes

La Justicia Federal envió esta tarde un oficio a la Jefatura Departamental de Policía para que se le informe sobre quién dio la orden del operativo policial que cortó las calles y tomó datos de los manifestantes este mediodía.

Luego de que el juez federal Hernán Viri declarara abstracto un hábeas corpuso preventivo presentado por un comerciante a raíz de la decisión del intendente Martín Piaggio de disponer el aislamiento social, preventivo y obligatorio, hubo una manifestación en la ciudad para rechazar esa medida. Aunque los manifestantes se encontraron con un cerrado operativo policial. El sitio Reporte 2820 accedió al pedido de informe que el juez federal Hernán Viri envió a la Jefatura Departamental de Policía -en este momento a cargo del subjefe, comisario inspector Yari Sosa- en el marco de la investigación iniciada para determinar bajo qué ordenes se efectuó el despliegue policial y posterior toma de datos de los manifestantes, durante la caravana de comerciantes y vecinos que llegaron hasta la Municipalidad este mediodía para reclamar la apertura de negocios con los correspondientes protocolos sanitarios. Fuentes judiciales manifestaron que «se trata de prácticas nefastas propias de otras épocas de la Argentina. Bajo este concepto es que la justicia no solo no ordenó el operativo sino que está investigando quien lo ordenó». Dicha investigación pretende dilucidar «quién dispuso el corte de las calles y el pedido de datos personales de los manifestantes como así también de sus vehículos». La extensa caravana que se concentró a las 11 en plaza Belgrano, y bajo la consigna «El comercio no contagia» desplegó el malestar de vecinos y comerciantes de la ciudad por diferentes calles céntricas hasta llegar a la Municipalidad poco antes del mediodía, donde un grupo de manifestantes se vieron demorados por agentes policiales.