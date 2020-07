Gualeguaychú: Prisión preventiva a seis detenidos por narcomenudeo

El juez a cargo del Juzgado de Transición y Garantías N° 1, de Gualeguaychú, Tobías Podestá, dictó en la medianoche del lunes la prisión preventiva hasta el 16 de agosto a seis de las siete personas detenidas durante los nueve allanamientos que se hicieron el sábado en esa ciudad tras una investigación que se seguía por la venta de drogas al menudeo ( narcomenudeo) en la zona norte de Gualeguaychú.

La decisión del juez alcanza a su vez a un policía que prestó servicio en las División de Tóxicologia y de Investigaciones, y recientemente trasladado a la comisaría de la localidad de Carbó, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Al resto de los imputados se los acusó de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de más de tres personas (arts . 5 c y 11 c ley 23737). Todas las preventivas operan el 16 de agosto. Hasta el momento, hay una persona prófuga y respecto al restante imputado, se dispuso un arresto domiciliario. El juez Podestá tomó esta decisión durante una audiencia celebrada este lunes en los Tribunales de Gualeguaychú, donde participaron además de la fiscal Martina Cedrés, los abogados Pablo Di Lolo, Víctor Rebossio, José Ostolaza y Fulbio Crespo y en la que el magistrado resolvió a su vez que los detenidos cumplan la prisión preventiva en diferentes unidades de detención de la ciudad. La fiscal Cedrés solicitó el 4 de julio al Juzgado de Garantías Nº 1 una orden de allanamiento y requisa domiciliaria en los barrios San Isidro, Quijano y La Cuchilla de Gualeguaychú la que fue dispuesta por el juez Podestá el día 5 , fecha en la que a través de un operativo se logró la detención de las personas, se secuestraron armas de fuego y municiones de distinto calibre, teléfonos celulares, computadoras, elementos de corte y armado, envoltorios para comercialización, además de marihuana y cogollos. Cabe recordar que ya se encontraban imputadas con anterioridad, otras 10 personas más a partir de otras medidas dispuestas el pasado 5 de junio. Sobre la situación de esas personas se aclaró que a siete se les dictó prisión preventiva, a dos arresto domiciliario (siendo uno de ellos menor de edad) mientras que al restante no se le pudo tomar declaración de imputado por resulta inimputable.