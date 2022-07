Gualeguaychú recibe el Entrerriano Masculino U19

Desde el próximo viernes la ciudad de Gualeguaychú recibirá una nueva edición del Campeonato Entrerriano Masculino U19 de Selecciones Asociativas, que se desarrollará luego de tres años debido a la pandemia de coronavirus.



Bajo la organización de la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú (ADBG) y bajo la fiscalización de la Federación Entrerriana (FBER), el certamen contará con la participación de seis seleccionados.

Tendrá como sede principal el estadio José María Bértora de Central Entrerriano, mientras que una de las semifinales se jugará en el Antonio Giusto del Club Racing.

La última edición del Entrerriano Masculino U19 se desarrolló en 2019 en Colón y San José. El campeón fue Paraná, que en la final superó por 70 a 59 a su par de la Asociación Regional Pancho Ramírez (ARBPR).

El elenco de la Pancho Ramírez dirigido técnicamente por Santiago Rimoldi y Mariano Panizza, debutarán el sábado por la mañana 10 am y volverán a jugar por la tarde ante Villaguay desde las 18 horas.

El equipo

Etchepare, Antón – Regatas

Scevola, Thiago – Regatas

Cherot, Manuel – Regatas

Occhi, Valentín – Rocamora

Germanier, Octavio – Rocamora

Larrea, Mateo – Rocamora

Salinas, Joaquín – Atlético Tala

Allub, José – Atlético Tala

Maidana, Tomas – Atlético Tala

Rodriguez Cubilla, Mateo – Peñarol

Meyer, Juan – Parque Sur

Luter, Agustín – Parque Sur

Entrenadores: Rimoldi, Santiago / Paniza, Mariano

Preparador físico: Solís, Adolfo

Kinesiólogo: Echeverry, Gregorio

El fixture

Zona A

Gualeguaychú vs Colón – 21.00hs – 8 de julio

Paraná vs Colón – 12.00hs – 9 de julio

Gualeguaychú vs Paraná – 21.00hs – 9 de julio

Zona B

Concordia vs Villaguay – 18.30hs – 8 de julio

ARBPR vs Concordia – 10.00hs – 9 de julio

Villaguay vs ARBPR – 18.30hs – 9 de julio

Semifinales

1ro A vs 2do B – 10.00hs – 10 de julio

1ro B vs 2do A – 10.00hs – 10 de julio

5to puesto

3ro A vs 3ro B – 12.00hs – 10 de julio

3ro puesto

16.30hs – 10 de julio

Final

18.30hs – 10 de julio

Streaming

Todos los partidos serán transmitidos en la plataforma de la FBER, tanto en YouTube como en basquetentrerios.tv.