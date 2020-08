Gualeguaychú: Seguirán con preventiva integrantes de banda que vendía drogas

El juez a cargo del Juzgado de Transición y Garantías N° 1, de Gualeguaychú, Tobías Podestá, dictó el viernes la prórroga de la prisión preventiva a los imputados que estaban bajo esa modalidad hasta el 16 de agosto.

De las personas imputadas, diez seguirán cumpliendo prisión preventiva en unidades carcelarias, mientras que otros seis lo harán con modalidad domiciliaria. Los vencimientos de las prórrogas operan ahora entre el 31 de agosto y hasta el 23 de octubre. De los 18 imputados en total, hay dos en libertad con medidas inhibitorias vencidas. A uno de ellos, no se le pudo tomar declaración por no comprender los actos procesales. Independientemente de ello, se iniciaron además, dos causas: Una por lesiones a un testigo (por parte de terceras personas) y otra por amenazas a familiares de testigos. La decisión del juez Podestá se tomó al dar seguimiento a la causa que se inició en Gualeguaychú a fines de abril y que derivó en allanamientos que se ordenaron en junio y julio, tras una investigación que se seguía por la venta de drogas al menudeo en la zona norte de la ciudad. La decisión del juez alcanza a su vez un policía que prestó servicio en las División de Tóxicologia y de Investigaciones y que fue trasladado a la comisaría de la localidad de Carbó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Al resto de los imputados, se los acusó de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de más de tres personas (arts . 5 c y 11 c ley 23737). La fiscal Martina Cedrés había solicitado al Juzgado de Garantías Nº 1 una orden de allanamiento y requisa domiciliaria en los barrios San Isidro, Quijano y La Cuchilla de Gualeguaychú la que fue dispuesta por el juez Podestá el 5 de julio, fecha en la que a través de un operativo se logró la detención de las personas, se secuestraron armas de fuego y municiones de distinto calibre, teléfonos celulares, computadoras, elementos de corte y armado, envoltorios para comercialización, además de marihuana y cogollos.