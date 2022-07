Gualeguaychú: Tres detenidos por balear a un joven en una pelea

Tres jóvenes llegaron en moto a la casa de otro en Gualeguaychú y uno de ellos disparó con un arma de fuego. Lo presuntos autores fueron detenidas. El herido no colaboró con la investigación y se negó a presentar la denuncia.

El fiscal Mauricio Guerrero investiga una “tentativa de homicidio” contra un joven de 23 años que recibió “un disparo de arma de fuego” en el barrio La Cuchilla de Gualeguaychú.

El funcionario judicial adelantó que “este lunes fueron las indagatorias a los tres hombres detenidos cuyas edades son de 25, 29 y 32 años”, mientras que durante el domingo ya concretó la toma de declaraciones testimoniales.

Guerrero precisó que la víctima es un joven de 23 años y que la agresión fue en la zona de la calle Alfredo Palacios entre San José y Sáenz Peña. “El joven recibió solo un balazo en la parte lumbar izquierda según informaron los peritos en su informe. Tiene orificio de entrada pero no de salida. Como no afectó ningún órgano vital no requirió intervención y estuvo hospitalizado en una sala general”.

Sobre los motivos de la agresión, el fiscal fue muy cauto e indicó que “podría ser un amedrentamiento o una pelea por algo de consumo de sustancias. De hecho, después del balazo los agresores se burlaban delante del joven. Pero la víctima no está colaborando con la investigación, se negó a radicar la denuncia”. Se presume desde la Policía que podría estar vinculado a presuntos delitos en el barrio.

El fiscal declaró que “por ahora, se investiga una tentativa de homicidio, pero después esa calificación podría variar según los resultados de las pesquisas. El juez Tobías Podestá habilitó dos órdenes de allanamientos en el Barrio 18 viviendas, ubicado en la zona Noreste de la ciudad, y detenciones que efectuó la Policía Departamental y personal de la comisaría Tercera este domingo a la mañana. Se tomarán otras acciones judiciales a medida que avance la investigación”, cerró Guerrero.