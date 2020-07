Habilitaron la ex Maternidad para pacientes con Covid19

Ayer, mientras se daba a conocer los nuevos casos en el territorio entrerriano, en nuestra ciudad se confirmaba que los 19 hisopados enviados entre personal médico y vecinos habían dado como negativo. No obstante, teniendo en cuenta los 14 casos activos del departamento Uruguay, y previendo la necesidad de controlar la situación y así evitar contagios, se dispuso de la habilitación del edificio donde funcionara la Maternidad Concepción para la atención de un paciente que ya fue trasladado a las instalaciones.

En referencia a ello, el director del hospital, Dr. Pablo Lombardi, señaló: “se habilitó la ex Maternidad Concepción y se trasladó al paciente con Covid-19 que estaba internado en la Cooperativa Médica”.

“El paciente no puede cumplir con el aislamiento en su domicilio, porque no están dadas las características sociales de su vivienda y para no exponer a sus convivientes, se ha decidido que complete su recuperación en la ex Maternidad. El lugar cumple con todos los requisitos sanitarios y de protocolo y tendrá custodia policial”, señaló.

Cabe mencionar que el lugar se puso en condiciones en el mes de abril para albergar a futuros pacientes infectados. En su momento, se firmaron convenios con el Centro de Educación Física Nº 3 y con el Ejército Argentino. Por otra parte, se realizaron ayer también nuevos hisopados, de los cuales los resultados se conocerán el viernes.

Entre Ríos: 10 nuevos casos de Covid-19, la mitad en ParanáEn la provincia son 559 los casos de Coronavirus Covid-19 confirmados. Los departamentos con nuevos casos son Paraná, Gualeguaychú y Diamante

Entre Ríos: 10 nuevos casos, la mitad en Paraná

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que este miércoles en Entre Ríos se registraron 10 nuevos casos de coronavirus.

Los cinco primeros casos corresponden a la ciudad de Paraná. Tres son contactos estrechos de casos confirmados y los dos restantes sus nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.

Otros cuatro casos fueron detectados en la localidad de Gualeguaychú. Tres son contactos estrechos de personas confirmadas de coronavirus y el restante tiene antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria dentro del país.

Finalmente otro caso fue detectado en la ciudad de Diamante, y es contacto estrecho de paciente con Covid-19. De ese modo, en la provincia son 559 los casos confirmados.

Cuatro fallecidos con coronavirus: tenían patologías previas

Este miércoles se notificó la muerte de una mujer de 83 años, internada en un instituto privado de Paraná por patologías preexistentes, a las que sumó el diagnóstico por Covid-19. De este modo la provincia registró la cuarta muerte de un paciente con Coronavirus.

La mujer se encontraba internada en la unidad coronaria de un Instituto Privado de la capital provincial. A esta paciente, que era cardiópata crónica y sobrellevaba otros factores de riesgo preexistentes (diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC y enfermedad renal crónica), se le había detectado Covid-19 en las pruebas diagnósticas de laboratorio.