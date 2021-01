Habrá más Becas Progresar: cuándo empezará la inscripción y los requisitos

Habrá una ampliación en el alcance de las Becas Progresar. El objetivo es llegar a 700.000 beneficiarios. “En 2020 fueron 550.000 los estudiantes que recibieron”, recordó el ministro de Educación.

“La inscripción a las Becas Progresar arrancará en febrero“, adelantó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. En ese marco, sostuvo que duplicaron la inversión en el Presupuesto 2021 para dicho programa.

El funcionario también dijo que habrá una ampliación en el alcance de las Becas Progresar y que tienen como objetivo llegar a 700.000 beneficiarios. “En 2020 fueron 550.000 los estudiantes que recibieron”, recordó.

“El acompañamiento pedagógico es fundamental para los jóvenes adultos que se inscriben para terminar sus estudios”, consideró. “Un eje que es sustantivo es la beca para formación profesional”, puntualizó. En ese sentido, el funcionario nacional alegó que “se buscan superar las 100.000 becas en formación profesional”.

En cuanto a la actualización del monto de las Becas Progresar, anticipó que será “importante” y que el anuncio estará a cargo del presidente Alberto Fernández.

Consultado sobre cómo será este año la inscripción al programan, dijo a Radio La Dosque “se va a hacer a través de una aplicación que se puede acceder desde la web y celulares”. “Pretendemos que en dos o tres semanas se puede acreditar la información y otorgar el beneficio”, precisó.

Cuáles son los requisitos que se evaluarán en los postulantes



Para nivel obligatorio:



– Ser argentina/o nativa/o, por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a cinco (5) años previos a la solicitud.



– Tener entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad al momento del cierre de la convocatoria a la beca. Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, esta edad se extiende hasta treinta (30) años cumplidos a la fecha del cierre de la convocatoria a la beca y, particularmente para las personas trans no se establece límite de edad.



– Personas con discapacidad no se establece límite de edad.



– Ser alumno/a regular de una institución educativa.



– La suma de los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).



Para Educación superior



– Ser argentina/o nativa/o o por opción.



– Tener al momento del cierre de la convocatoria, en el caso de alumnos/as ingresantes, entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos y para el caso de alumnos/as avanzados/as en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos. Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, tanto ingresantes como avanzados/as, la edad se extiende hasta treinta y cinco (35) años y particularmente para las personas trans e integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios no se establece límite de edad.



– El total de tus ingresos y los de tu grupo familiar debe ser menor a la suma de tres salarios mínimos, vitales y móviles.



– Ser egresada/o del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción



– Cumplir con los requisitos académicos establecidos.