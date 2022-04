Hace más 10 años que van juntos, pero por un conflicto entre docentes y Escuela Normal, sus cursos serán disueltos

Madres y padres de los estudiantes de 3° F y 2° G del turno mañana de la Escuela Normal, se encuentran preocupados ante el posible cierre de ambas divisiones y las faltas de respuestas de parte de la institución.

Por esto se comunicaron con los medios de comunicación de la ciudad y dieron a conocer la angustiante situación que atraviesan los adolescentes.

“Le avisaron a uno de los chicos que la semana que viene hay posibilidades de que los repartan a las otras divisiones porque los profesores no están cobrando su sueldo, no cuentan con el seguro que los cubra, y no son la cantidad de alumnos suficientes”, explicaron dos de las madres que allí se encontraban, asimismo agregaron “los quieren asignar a otros cursos que tienen su capacidad colmada, siendo que estamos todavía en pandemia”.

“Los chicos están angustiados, llorando, vienen juntos desde la salita de 3, hace más de 10 años que están matriculados en esta institución, no son nuevos”, sentenciaron.

Además, estos jóvenes “cursaron 1° y 2° año de la secundaria en pandemia, sin presencialidad, pasaron de la primaria a la secundaria en virtualidad y ahora les hacen esto, si le hubieran dicho a principio de año los íbamos preparando, e incluso se podía optar por otra institución”.

Por otro lado, también enfatizan en la falta de comunicación de la Escuela Normal hacia los tutores responsables de los menores “nos enteramos por nuestros hijos, porque los docentes les contaron por qué empezaron a faltar, porque no les están pagando y no les cubre el seguro estas horas que estaban dando”.

“Les están pidiendo a los docentes, que de favor, aquellos que están cubiertos por el seguro porque tienen otras cátedras, vengan y les den clases”, describen.

La situación se agrava al no saber qué pasará con la cursada de los chicos la próxima semana “lunes y martes no se sabe si tienen clases nos vamos a enterar ese día, si es que de favor vienen los docentes”, aseguran.

Finalmente, consultados por una solución detallaron “no nos dieron una fecha de solución, la institución no sabe porque presentaron en tiempo y forma los papeles pero no tienen respuestas”.

“Los chicos están en plena formación, la secundaria es un puente a una futura carrera universitaria y no están siendo preparados”, concluyeron.