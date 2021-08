Hallaron a joven que se ausentó hace 20 días: había sido amenazado y denunciado

Se trata del joven de 19 años que se retiró de su domicilio en Hasenkamp tras ser denunciado por la futura madre de su hijo y ser amenazado por la familia de la mujer. El joven se había ausentado a principios del mes de agosto.

Desde la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes de Paraná se informa que se ha dado con el paradero del joven Yamil Dario Ríos, indicaron fuentes tribunalicias este viernes, al comunicar el hallazgo del joven por el que se pedía ayuda para dar con su paradero.

Cabe recordar que Yamil, de 19 años, desapareció el 10 de agosto y su madre, había realizado un pedido desesperado para que el joven recapacite y regrese al hogar. Según contó a Elonce TV, Esther, el muchacho intentó quitarse la vida en una oportunidad y además, estaría amenazado por la familia de su actual pareja, la cual está embarazada.

Testimonio

“Anoche me llamó de un número privado y dijo que está bien, pero él no tiene ninguna amistad, sus amigos son sus tíos de Los Arenales y de Hasenkamp, porque no conoce otro lado”, dijo la mujer a este medio y contó que “vivimos en Hasenkamp y hace unos cinco meses, él se juntó con una chica de Paraná (María Erica) y se vino para acá. El día del Padre, nos enteramos que iba a ser papá y nos pusimos contentos porque es su primer hijo, y la chica ya tiene dos de otra pareja”.

Amenazado

El ex marido de la joven estaría preso por violencia de género, según dijo la mujer, y saldría pronto de la cárcel.

“Tengo miedo porque ella la otra noche me llamó y me dijo que mi hijo no se podía acercar porque su familia lo tiene amenazado y lo van a cag… a palos”, expresó Esther y le pidió a su hijo que vuelva a comunicarse con ella, para “que regresemos a Hasenkamp y haga los tratamientos”.

Denunciado

Por otra parte, la mujer dio cuenta que la pareja de Yamil lo denunció en varias oportunidades por violencia de género, “dijo que le había pegado en la panza y en la cara” y tiene una restricción. Además acotó que el joven intentó quitarse la vida, “hizo un tratamiento en el Roballos y volvió con la chica, pero ella lo denunció nuevamente”.

En referencia a las denuncias que pesan sobre el joven, desde Tribunales indicaron a Elonce que tras ser hallado, “quedara sujeto a cualquier denuncia que pueda tener”, se explicó.

Fuente: El Once.