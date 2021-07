Handball: Los Gladiadores eliminados pero casi consiguen la épica

La Selección Argentina de handball tuvo una notable recuperación y luchó hasta el final, aunque no le alcanzó y terminó cediendo por 25-23 con los brasileños. Con cuatro derrotas en cuatro partidos del GRupo A, quedó sin chances de pasar a cuartos en Tokio 2020.

Tras un pésimo primer tiempo, se recuperaron pero no alcanzó.

La historia en el en el Gimnasio Nacional Yoyogi comenzó muy pareja, pero con el correr de los primeros minutos Brasil empezó a dominar las acciones ante un combinado albiceleste que carecía de efectividad en la ofensiva (bajo goleo).

Los dirigidos por Manuel Cadenas no encontraban los espacios para poder lanzar y lastimar al rival, y en las escasas ocasiones en las que lo logró, se topó con las notables respuesta del arquero Leonardo Tercariol. Por su parte, Brasil, con Joao Silva como carta goleadora (marcó seis goles en el primer tiempo), pagaba con contundencia en el arco de Leonel Maciel, llevando el marcador a 12-5.

Así, la primera parte se cerró con un claro dominio de los conducidos por Marcus de Oliveira, imponiéndose por una diferencia de siete (14-7).

En el inicio del segundo período, el encuentro siguió la misma sintonía: Los Gladiadores continuaron con un bajo rendimiento, mientras que Brasil exhibió su mejor versión para ponerse, antes del cuarto de hora, 22-11.

Sin embargo, a partir ese momento, hubo un quiebre total en el partido: Argentina tuvo una impresionante reacción, con un pasaje de gran nivel, y consiguió nueve goles al hilo para achicar distancias e intentar soñar con la épica (22-20). Brasil, visiblemente nervioso, no podía sostener la arremetida del conjunto nacional.

En los minutos finales, Los Gladiadores intercambiaron gol por gol con Brasil y se quedaron en las puertas de la remontada. Ahora, ya sin chances de clasificar (pasan los primeros cuatro), se medirán con España por la última fecha del Grupo A de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.