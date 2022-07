Handball: Los Naranjas reciben al Final Four en el CEF N°3

Este sábado 30 de Julio los Naranjas uruguayenses irán en búsqueda del Final Four del Torneo Apertura de la Federación Entrerriana de Handball en su estadio y con su gente.

FOTO DEPORTE DIGITAL

El equipo representativo del CEF N°3 viene de obtener cuatro victorias y una derrota, definiendo su cruce con Paracao de Parana (primero de la costa del Paraná). Un duelo que promete y seguro cumplirá con las espectativas de mostrar un handball de alto nivel.

La jornada comenzará a las 9 de la manaña con la acción del handball femenino con el siguiente cronograma de partidos:

F4 Femenino -SEMI1- 9:00hs: Don Bosco (Paraná) VS Capuchinos (Concordia)

F4 Masculino -SEMI1- 10:30hs: Ferrocarril (Concordia) VS 25 de Mayo (Victoria)

F4 Femenino -SEMI2- 12:00hs: Paracao (Paraná) VS Ferrocarril (Concordia)

𝗙𝟰 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗼 -𝗦𝗘𝗠𝗜𝟮- 𝟭𝟯:𝟯𝟬𝗵𝘀: 𝗖.𝗣.𝗘.𝗙. 𝗡°𝟯 (𝗖. 𝗗𝗘𝗟 𝗨𝗥𝗨𝗚𝗨𝗔𝗬) 𝗩𝗦 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗰𝗮𝗼 (𝗣𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮)

F4 Femenino -3er Lugar- 15:00hs: Perdedor Semi1 Fem VS Perdedor Semi2 Fem

F4 Masculino -3er Lugar- 17:00hs: Perdedor Semi1 Masc VS Perdedor Semi2 Masc

F4 Femenino -FINAL- 19:00hs: Ganador Semi1 Fem VS Ganador Semi2 Fem

F4 Masculino -FINAL- 21:00hs: Ganador Semi1 Masc VS Ganador Semi2 Masc

La jornada completa tendrá un precio de ingreso de solo $100°° por persona desde los 10 años. Sin dudas una gran oportunidad para presenciar lo mejor dle handball de la provincia y apoyar el crecimiento de un deporte que viene ganando terreno en nuestra ciudad, la provincia y el país.