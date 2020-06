Héctor Vicentin: “No digo que no necesitamos salvataje”

El accionista e hijo de uno de los fundadores sostuvo que una de las salidas es respetar “el concurso de acreedores”. “Hay otras formas de salvar a Vicentin, no precisamente con una expropiación”, dijo Héctor VIcentin.



Héctor Vicentin, accionista e hijo de uno de los fundadores, sostuvo que “el Gobierno lo que quiere es dominar el comercio de granos” y llamó a “luchar” contra la posible expropiación de la firma, al participar de la protesta que se desarrolló en Santa Fe.



“Yo no digo que no necesitamos salvataje. Hay otras formas de salvar a Vicentin, no precisamente con una expropiación”, y abogó por el que Gobierno respete “el concurso de acreedores”.



Al sumarse al banderazo en contra de la expropiación de la empresa en la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, Vicentin afirmó que con la intervención “qué garantía pueden tener los productores agropecuarios de que el Estado les va a pagar”.



Respecto a cómo la empresa llegó a una situación de quebranto explicó: “Hemos soportado vaivenes políticos y económicos muy grandes. Hemos soportado un aumento del dólar y una suba extraordinaria del riegos país, eso hizo que los grandes banco internacionales que nos estaban financiando se fueran, y a parte estábamos pagando intereses muy grande. Nosotros tenemos que competir con empresas multinacionales”.



“Hay gente que está a favor de esta expropiación, está bien, lo respecto. Ojalá ellos nos respetarían a nosotros y respetarían nuestras ideas”, afirmó Vicentin en diálogo con C5N.



En cuanto al proyecto del gobierno de la provincia de Santa Fe para intervenir la empresa sin la expropiación, Vicentin dijo que “es exactamente más de lo mismo” que el proyecto del Gobierno nacional.



“Acá hay empresas y productores que son acreedores de Vicentin y nos vinieron a apoyar”, afirmó el accionista de la agroexportadora respeto a la marcha en la ciudad de la Avellaneda. “No se trata de salvar a la empresa, es salvar a la región o salvar a los productores agropecuarios de toda la Argentina”, indicó.