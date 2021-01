Hein, a favor de la apertura de escuelas: “Debería ser una urgencia para el Gobierno”, afirmó

El diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Hein, en el marco del debate por el retorno a las clases presenciales, consideró que “es de un país anormal debatir si la educación es importante o no”.

En este sentido, el legislador de Juntos por el Cambio recordó que el año pasado presentó un proyecto para declarar la educación un servicio esencial: “No me sorprende que no lo hayan dejado prosperar. Está claro que la educación no es prioridad para el Gobierno”, sostuvo.

“Es una propuesta verdaderamente interesante. En el caso de prosperar, ampararía el derecho de los niños a la actividad áulica en el mínimo de días establecido en nuestro país. Es muy simple, si uno priva a nuestros jóvenes de ir a las aulas, educarse e institucionalizarse en un espacio de contención, es porque se lo pretende en la ignorancia. Nosotros creemos que ese no es el camino”, detalló Hein sobre el proyecto.

El diputado cargó contra la postura del Gobierno nacional, al cuestionar el intento de “generar la idea de que esto le corresponde a las provincias. Sin embargo, a lo largo de toda la cuarentena se las avasalló para que respetaran las restricciones nacionales, sería prudente afirmar que las aperturas de estas actividades tan necesarias también debe ser un compromiso abordado por el estado nacional y apoyando luego a los diferentes distritos”.

En relación a la situación sanitaria y sus implicancias en la educación, Hein destacó que “hoy están abiertas las colonias de verano. La gente puede ir a casinos, bares, piletas públicas, espectáculos al aire libre, practicar deportes grupales e incluso tener reuniones sociales con pocas personas. Creemos que si no podemos garantizar, después de un año sin tener alumnos en las aulas, un protocolo seguro que garantice la presencia alternada en ellas, debemos sentir vergüenza de la capacidad de nuestros representantes del ejecutivo de concretar sus funciones”.

Para concluir, remarcó que “es comprensible que algunas familias sientan miedo por las aperturas, pero debemos comprender que más allá de lo que expresen algunos dirigentes, la educación es un tema prioritario. El año pasado muchos de los saberes básicos no fueron impartidos, ni hablemos de los contenidos más complejos. Si los niños no se educan los condenamos a la ignorancia, el sometimiento y le robamos un futuro de desarrollo académico. Si no hacemos algo, esto será irreparable”.