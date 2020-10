Hermanos Etchevehere recusaron al juez Flores y no fueron a la conciliación

El juez de Garantías de La Paz, Raúl Flores, convocó para este domingo a las 9 a los hermanos Etchevehere, en disputa por un campo en la zona rural de Santa Elena, a una audiencia de conciliación. Una de las partes, tras presentar una recusación al magistrado, no se presentó.

Los integrantes de la familia Etchevehere que están enfrentados a Dolores Etchevehere por la propiedad del campo recusaron al juez Rafael Flores, por lo que no se presentaron al encuentro de conciliación.

De acuerdo a lo informado, el juez Raúl Flores, el fiscal Sobko, la fiscal Bessa y los abogados Lisandro Mobilia y Daniela Verón, participaron de la audiencia desarrollada esta mañana. “A la misma, sin previo aviso, no se presentó una de las partes convocadas- hermanos Etchevehere-“, destacaron desde Tribunales.

Dolores está enfrentada desde hace años con sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Etchevehere, y su madre Leonor Barbero Marcial.

“Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al Juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido“,destacó Luis Miguel Etchevehere.

Lo que pasó este sábado

Este sábado al mediodía hubo un conflicto que llevó a la intervención de la Policía. Es que Juan Diego Etchevehere alertó este mediodía que varios vehículos y personas intentaron ingresar a la estancia llevando mercadería y otros elementos. Mientras que Dolores Etchevehere informó esta mañana que su hermano mandó a cerrar la tranquera de la Estancia con un candado entonces los trabajadores no pueden salir a buscar alimentos ni medicamentos y circular con libertad.

En tanto, el Proyecto Artigas, que es liderada por Juan Grabois, hicieron saber que los hermanos de Dolores, decidieron cerrar el guardaganados (puerta de ingreso) a la estancia con cadenas y candados. Denunciaron que Luis Miguel Etchevehere violó la orden de restricción a favor de su hermana Dolores, y por eso desde el Proyecto Artigas alertaban que el ex ministro de Agricultura macrista no dejaba salir a los trabajadores de la estancia y se acercaba al lugar violando la orden de restricción impuesta por la justicia.

