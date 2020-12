Histórico: Comenzó a vacunarse el personal de salud de Concepción del Uruguay

Tal y como se informó en el día de ayer, este martes a partir de las 09.00 horas, comenzó el plan de aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 en Concepción del Uruguay y el resto del país para el personal de salud que pelea día a día en primera línea contra la enfermedad.

Juliana Unternather recibiendo la vacuna.

En el caso de nuestra ciudad, la primera persona en recibirla fue Juliana Unternahrer, para luego darle lugar a Marcelo Maffioli. Además, el director del hospital Justo José de Urquiza, Dr. Pablo Lombardi, procedió a vacunarse al igual que sus colegas que tanto han luchado contra la pandemia desde principios de marzo, momento en que el virus tocó suelo argentino.

Cabe destacar que la aplicación de la Sputnik V no es obligatoria, como así también resulta importante recalcar que cuando se dice personal de salud se incluye a toda aquella persona que esté relacionada con las aéreas mencionadas, sea profesional de la salud o no, como enfermeros, doctores, camilleros, seguridad, cocineras, asistentes, etc.

Dr. Pablo Lombardi, director del hospital Justo José de Urquiza, siendo vacunado con la Sputnik V.

Debido a que la aplicación de la vacuna está sujeta a la decisión personal de cada uno de los trabajadores relacionado al sector salud, La Prensa Federal pudo saber de fuentes oficiales que hasta el momento son “muy pocos” los casos de personal que decidió no aplicársela.

La vacuna Sputnik V.

En tanto, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, destacó en redes sociales que “Hoy se comenzaron a aplicar las vacunas SputnikV contra el Covid-19 en nuestra ciudad. Un hecho trascendental, que sirve para reafirmar nuestro compromiso de seguir cuidándonos”.

Provincia

En la provincia una de las primeras en inmunizarse fue la jefa de enfermería del servicio de Terapia Intensiva del hospital San Martín, María Elena Rodríguez, quien sostuvo: “Estoy emocionada porque es lo que uno tanto esperaba luego de ver tanta gente irse, tantos familiares que han perdido los suyos” y autoreferrenció: “No la pasé muy bien con esta enfermedad. Estamos muy emocionados por poder empezar a luchar contra un enemigo invisible”.

En tanto que en Concordia, la primera en vacunarse fue la doctora Florencia Vilche, quien desarrolla sus tareas en la carpa instalada en el hospital Masvernat desde el principio de la pandemia para atención de casos sospechosos de coronavirus. En segundo lugar se aplicó la vacuna al Dr. Mauro Dodorico, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva y médico de la Unidad de Respiratoria Agudos Covid-19.

Asimismo, en Gualeguaychú, la primera agente de salud pública en acceder a la inmunización fue Emilce Morales, jefa de Enfermería de Terapia Intensiva Covid. Y también, en segundo lugar, Inés Molina, quien es kinesióloga del mismo sector.