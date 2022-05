Hockey: La Asociación del Centro Sur Entrerriano juega la 4ta fecha

El hockey de la Asociación del Centro Sur Entrerriano jugará este sábado la cuarta fecha del Apertura con la disputa de encuentros en nuestra ciudad en el césped sintético de Regatas Uruguay que enfrentará a Aero Club de Basavilbaso y al Club de Profesionales.

En tanto en el sintético Municipal el Colegio República de Italia recibirá a Santa Rosa, mientras que también habrá actividad en las canchas de San Jorge y Juventud de Caseros. El Tractor amarillo que lidera invicto el torneo recibirá a Carpinchos de Gualeguaychú dos de los candidatos a quedarse con el torneo.

PROGRAMA:

– Cancha de Regatas Uruguay:

Regatas vs Aero Club: 11:00 (primera) y 13:00 (sub14).

Regatas Uruguay vs. Club de Profesionales: 14:00 (reserva) y 15:30 (primera).

– Cancha Sintética Municipal:

República de Italia vs. Santa Rosa: 10:00 (sub16) y 11:30 (sub12), 12:30 (sub14) 14:00 (primera).