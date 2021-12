Hockey: Regatas protagonista de la Liga Uruguayense y la LHCSE

El hockey femenino Celeste, coordinado principalmente por Julieta Gay, cerró un 2021 lleno de logros, tanto en las categorías juveniles como en las mayores.











El plantel de primera división, dirigido técnicamente por Juli Gay, se consagró campeón de los Playoffs Inter Zona de la Liga LHCSE, luego de derrotar por 2-1 al Jockey Club.

Este mismo plantel ya se había consagrado en la Primera Edición de la Liga Uruguayense de Hockey, a mediados del 2021.

En el caso de la reserva, dirigida por Natacha Barragán, en los mismos Playoffs, lograron el segundo puesto al caer en el último encuentro frente al Club de Profesionales de Concepción del Uruguay.

Las juveniles tuvieron su muestra de carácter en la Liga Uruguayense y salieron campeonas en todas las categorías. La sub 13 y sub 17 derrotaron al Club Juventud de Caseros y la sub 15, venció en la tanda de penales al Club Ferro Huinapuca.

Julieta Gay no está sola al momento de comandar nuestro hockey, es acompañada por Natacha Barragán, Luchi Aldaz, Lisandro Fernández, Fernando David y muchos otros profes que trabajan día a día entrenando desde los deportistas más pequeños a los más grandes y así forman lo que es el hockey del Club Celeste.