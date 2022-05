Hockey: Se disputó otra fecha de la Asociación del Centro Sur Entrerriano

En el transcurso del fin de semana se vivió una nueva fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Hóckey del Centro Sur Entrerriano, tanto en Primera División, Reserva e inferiores.

En las canchas del Club Regatas Uruguay y en el césped sintético Municipal de nuestra ciudad, como en las canchas de San Jorge y Juventud de Caseros se jugaron encuentros del torneo oficial, con una gran cantidad de público acompañando en todos los escenarios.

En Regatas Uruguay, las Celeste de July Gay vencieron en Primera División a Aero Club de Basavilbaso por 3 a 1 y al Club de Profesionales por 2 a 0. En los partido restantes de Reserva y Sub-14 las Celestes vencieron a las representantes de Baso.

En el sintético «Celeste» hubo una jornada perfecta para los locales que le ganaron, en primera a Aero Club de Basavilbaso por 3 a 1 y luego al Club de Profesionales (2 a 0). También ganaron en reserva y sub14 ante los de Basavilbaso.

En tanto el República de Italia venció al Santa Rosa de San José 7 a 0 en Primera, 1 a 0 en Sub 16 y 3 a 1 en la Sub 12. Mientras en Villa Elisa se midieron dos candidatos, San Jorge y Carpinchos en un entretenido partido que terminó empatado 1 a 1(foto). Y en Caseros, las locales de Juventud recibieron a las colonenses de Ñapindá con la que no tuvieron piedad. 10-0 en el sub16 y 5-0 en primera.

RESULTADOS:

Sub12: San Jorge 1 – Carpinchos 5, República de Italia 3 -Santa Rosa 1,

Sub14: Regatas Uruguay 15 – Aero Club 1, San Jorge 0 – Carpinchos 0

Sub16: Juventud de Caseros 10 – Ñapindá 0, San Jorge 0 – Carpinchos 2, República de Italia 1 – Santa Rosa 0.

Reserva: Regatas Uruguay 1 – Club de Profesionales 0., San Jorge 4 – Carpinchos 0

Primera: Regatas Uruguay 3 – Aero Club 1, Regatas Uruguay 2 – Club de Profesionales 0, Juventud de Caseros 5 – Ñapindá 0, San Jorge 1 – Carpinchos 1, República de Italia 7 – Santa Rosa 0.

Fuente Deporte Digital