Hockey: Se jugó parcialmente la fecha de la Centro Sur

El hóckey de la Asociación de Centro Sur tuvo parcial disputa dado que el clima impidió la disputa de algunos partidos. Sólo nuestra ciudad ofreció un clima acorde para la disputa de la tercera fecha del Torneo Apertura de la AHCSE que tuvo, tanto en el sintético de Regatas Uruguay como en el Municipal mucha gente a lo largo de la jornada dándole a cada partido un gran marco.

Ganó Club de Profesionales

En lo que hace a los partidos de primera hubo un ajustado triunfo del Club de Profesionales que por 1 a 0 vencieron a Ñapindá de Colón. Recién en el último cuarto, un gol de Fernanda Schab le posibilitó ganar su tercer partido en este torneo donde sólo perdió ante San Jorge.

San Jorge le ganó a Regatas

Regatas Uruguay y San Jorge jugaron un muy buen partido que quedó para los de Villa Elisa por «la mínima». Las de Villa Elisa siguen demostrando que son grandes candidatos a pelear por el título. Visitaron a Regatas Uruguay ganando por 1 a 0 y seguir como único líder del torneo.

En el sintético «Celeste» también hubo triunfo de Aero Club de Basavilbaso ante Ñapindá que tuvo doble jornada.

Los suspendidos

Los partidos que no pudieron jugarse fueron los de Juventud de Caseros ante Santa Rosa en primera, sub16 y sub14; además de Carpinchos-República de Italia en primera, reserva, sub16 y sub12.

Las «Kewan» con algunas ausencias sufrieron para ganarle a Ñapindá.

RESULTADOS:

Primera: Club de Profesionales 1 – Ñapindá (Colón) 0, Aero Club 3 – Ñapindá 1, Regatas Uruguay 0 – San Jorge 1, Juventud de Caseros vs. Santa Rosa (suspendido), Carpinchos vs República de Italia (suspendido).

– Reserva: Regatas Uruguay 0 – San Jorge 1; Carpinchos vs República de Italia (suspendido).

– Sub16: Regatas Uruguay 0 – San Jorge 4, Juventud de Caseros vs. Santa Rosa (suspendido), Carpinchos vs República de Italia (suspendido)

– Sub14: Regatas Uruguay 9 – San Jorge 0, Juventud de Caseros vs. Santa Rosa (suspendido).

– Sub12: Regatas Uruguay 3 – San Jorge 1. Carpinchos vs República de Italia (suspendido).

Fuente Deporte Digital.