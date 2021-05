Hot Sale 2021: todos los descuentos y cuotas que ofrecerán los bancos

La semana próxima habrá un nuevo Hot Sale. Los bancos estarán presentes en esta nueva edición que se llevará a cabo entre el 10 y 12 de mayo organizado por la CACE. El listado completo de beneficios.

Los bancos principales bancos de la Argentina ofrecerán descuentos y cuotas para las compras realizadas por sus clientes el Hot Sale 2021, que se realizará entre el 10 y 12 de mayo y del que participarán más de 950 empresas según anunciaron desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento de días de descuentos.

Ámbito consultó a las distintas entidades financieras sobre los beneficios que ofrecerán a sus clientes. Conocé que descuento y cuotas te brindará tu banco.

Banco Macro

El Banco Macro ofrece descuentos de hasta el 45% y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados y 12 cuotas sin interés en toda la propuesta, entre el 10 y 16 de mayo. Asimismo los titulares de tarjetas Visa de Crédito Macro tendrán un 20% de ahorro con tope de $2.000 y un ahorro del 30% con tope de $3.000, los de Macro Selecta; esto entre el 10 y 12 de mayo.

Por otro lado, en algunos rubros los puntos Macro Premia valen más: Millas Aerolíneas Plus (50% de ahorro en canje de puntos por millas, entre el 10 y 12 de mayo); Ahorros para consumos con tarjeta de crédito Macro (70% de ahorro en puntos para adquirir ahorros en los rubros combustibles, supermercados, gastronomía, farmacia y más, entre el 10 y 16 de mayo); y recarga de celular (50% de ahorro en puntos, en igual período)

El banco también ofrece beneficios en compras online en Indumentaria (el 14 y 15 de mayo, los clientes pueden acceder a descuentos del 20% (Crédito Macro) o 30% (Macro Selecta) en comercios adheridos de shoppings de todo el país (excepto AMBA); Mercado Libre (del 10 al 16 de mayor, 9 cuotas sin interés con Crédito Macro y 12, con Macro Selecta), en productos seleccionados)

Para compras online, también se ofrece 9 y 12 cuotas sin interés, según la tarjeta, en Frávega, Musimundo y Megatone; mientras que en Juleriaque, habrá 10% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con Crédito Macro entre el 10 y 12 de mayo.

Banco Hipotecario

El Banco Hipotecario se suma al Hot Sale con descuentos y cuotas sin interés para los siguientes comercios: Kapselmaker, Swatch y Frávega. En todos los casos, será un 25% con tarjeta de débito ($1.000) para todos los clientes y 25% de crédito exclusivo para Búho One (mismo tope), entre el 10 y 16 de mayo.

Asimismo, en Despegar (para los clientes de Búho One), 3 cuotas sin interés en vuelos internacionales, 6 cuotas sin interés en paquetes por América y 9 cuotas sin interés en alquiler de autos, alojamientos, asistencias y tickets Disney.

Banco ICBC

El Banco ICBC ofrece hasta 70% de ahorro y 9 cuotas sin interés en toda la tienda virtual, ICBC MALL, con un tope de reintegro de $4.000, pagando con VISA y Mastercard.

Mientras que, durante el HotWeek (13, 14, 15 y 16 de mayo), ofrece hasta un 50% de ahorro y 9 cuotas de interés en toda la tienda, con tope de reintegro de $2.000, con las mismas tarjetas.

Banco Supervielle

El banco ofrece en el marco del Hot Sale 2021, a través de Tienda Supervielle, beneficios a clientes y no clientes.

Para los clientes, promociona hasta 50% OFF en productos seleccionados, 12 cuotas sin interés y envío gratis en la compra de productos seleccionados de más de $8.000.

Para los no clientes, ofrece 50% OFF en productos seleccionados con tarjetas de todos los bancos y envío gratis en productos seleccionados de más de $8.000.

Banco BBVA

El Banco BBVA ofrece descuentos del 50% y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de $3.000 por cuenta, en Shop de GO BBVA, acumulable con otros descuentos excepto Ahora 12 y 18.

Además, se ofrecen descuentos de hasta el 50% en el acto en distintas marcas: Prestigio (10% y hasta 6 cuotas sin interés, acumulable a los descuentos vigentes en la web durante el Hot Sale), Sodimac (12 cuotas sin interés acumulables, excepto patio constructor, grifería, cabinas de ducha y sillas de PC); Ga.Ma. Italy (hasta 6 cuotas sin interés acumulable)

También en Gamma Herramientas (hasta 6 cuotas sin interés acumulable), SodaStream (hasta 6 cuotas sin interés acumulable), Dexter (hasta 6 cuotas sin interés acumulable) y ShopGallery (30% de descuento y 6 cuotas sin interés acumulable).

Para turismo, BBVA ofrece 6 cuotas en Latam en todos los destinos; hasta un 45% en Latam Pass en destinos seleccionados, 18 cuotas en Despegar para destinos domésticos y 6 cuotas en parques de Latinoamérica y USA, autos, asistencia y parques de Disney, con Despegar.

Santander

Sumado a las ofertas que estarán vigentes en la página web de las marcas, los clientes adheridos al programa Sorpresa Santander contarán con un 10% de ahorro adicional y 3 cuotas sin interés en las siguientes marcas: Sarkany, ShopGallery, Rex, Open Sport y Trip.

Además, durante el mes de mayo Santander extendió la promoción para nuevos adheridos al programa Sorpresa Santander, que incluye ahorros exclusivos de hasta un 40% en diferentes rubros. Contarán con los primeros 3 meses de suscripción al programa bonificados al 100%.

Banco Galicia

El Banco Galicia otorgará, durante el 10 y el 16 de mayo, para todos sus clientes con tarjetas Visa, 6 cuotas sin interés en todas las compras online de Tiendamía. Además, Shopgallery ofrecerá para su tienda online un 30% de ahorro, con tope de $1.500 pesos y hasta 6 cuotas sin interés, acumulable con cualquier otro ahorro que la web realice durante esos días.

Además, los clientes Galicia inscriptos en Quiero podrán canjear sus puntos por beneficios de ahorro, vouchers y productos físicos.

Se espera un consumidor más racional



Alberto Calvo, presidente de CACE, destacó que “en épocas de crisis el consumo se vuelve más racional. Hay más inteligencia a la hora de comprar y en estos eventos sale a la luz una compra inteligente, porque hay variedad, descuentos y hay cuotas, que siempre son muy buscadas”.

Los protagonistas principales en las ocho ediciones del Hot Sale fueron empresas que comercializaban online productos de electrónica, supermercados y turismo, artículos para el hogar e indumentaria.

La experiencia 2020 mostró el avance en otros rubros como construcción y herramientas, deportes, cosmética y perfumería, y automóviles y repuestos.

Las estadísticas reflejaron incrementos superiores al 100% en Deportes (+144% vs 2019), y Materiales y herramientas de construcción (+252% vs 2018), Indumentaria (no deportiva) (+161% vs 2019), Cosmética y perfumería (+121% vs 2019) y Accesorios para autos, motos y otros vehículos (+109% vs 2019).

Sobre los resultados de esta edición, Calvo planteó que “la comparación con el año pasado puede no ser del todo justa -por el impacto del cierre de negocios y el aislamiento que derivó en un salto en la cantidad de consumidores y negocios en línea- pero la expectativa es que el evento será positivo”

Hasta diciembre del año pasado, al menos 20 millones de personas que habitan en la Argentina hicieron compras por internet, de ellas 1,2 millones se sumaron durante los primeros tres meses de la pandemia.

La edición 2021 “es una prueba de fuego -para la industria- pero los contextos son diferentes”, aseguró el director institucional de CACE, Gustavo Sambucetti, para señalar que las empresas han invertido en logística, inteligencia de las plataformas, y en recursos humanos dedicados exclusivamente al canal online, para poder dar respuesta al incremento de la demanda.

Distintas voces del sector coincidieron en que, si bien no se experimenta un “boom” de consumo, hay un consumidor que ya tiene incorporada la fecha para aprovechar los descuentos porque por reglamento deben ser superiores al 10% de los precios de lista de mediados de abril.

