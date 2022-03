Hoy inauguran la primera parte del Museo Ferroviario local

Este martes 1 de marzo se realizará la inauguración de la primer parte del Museo Ferroviario Uruguayense, que desde hace tiempo viene siendo construida en el Espacio de Boulevard “Los Constituyentes” y las Vías del FF.CC por la Asociación “Ferroclub de Concepción del Uruguay”.

Dicha primer parte consiste de una muestra exterior compuesta por piezas ferroviarias de enorme valor histórico, resaltan desde la Comisión Directiva de la Institución. “Son piezas que se rescataron del olvido, del abandono y de la inminente usurpación, a la cual lamentablemente se vieron expuestas cuando hace ya 6 años pasó el último Tren por la Ciudad.

Nuestro trabajo consistió en recuperarlas, limpiarlas y posteriormente restaurarlas, devolviéndoles el brillo de sus años en servicio para esto que en nada esperamos poder compartir con toda nuestra Comunidad”, destacaron.

Una fecha especial

No se eligió cualquier día para llevar a cabo este evento, tal y como afirman desde el Ferroclub. “Elegimos el 1 de Marzo ya que dicho día es el Día Nacional del Trabajador Ferroviario, en honor al inolvidable 1 de Marzo de 1948, en el cual el Gobierno Nacional terminó de consolidar el traspaso de los Ferrocarriles del País a manos estatales, iniciando en unos pocos años la etapa dorada de los mismos. Queremos que en este día la inauguración de la muestra exterior sirva para conmemorar no solo aquel hito patriótico de soberanía y valor, si no que también para reconocer a todos los Ferroviarios que estuvieron, que están y que de seguro estarán, porque una de las funciones del Museo es concientizar a la Sociedad sobre la importancia de contar con un Ferrocarril activo y presente en nuestra Región, adonde se ha dejado de pensar en las conexiones ferroviarias como las capaces de mejorar la logística y reducir los costos en el transporte general”.

Compartiendo mensajes por radio a nuestros países limítrofes:

Sin dudas que uno de los condimentos especiales de este día será la presencia del Radioclub de Concepción del Uruguay en el Espacio de Boulevard “Los Constituyentes”.

Dicha institución, que ya lleva varios años entre nuestra Comunidad, realizará una de las llamadas “Activaciones Radiales”, mediante las cuales un lugar se contacta a través de la Radio en un nivel nacional e internacional (Con preferencia a Países Limítrofes), compartiendo mensajes de todo lo que está sucediendo momento a momento.

A partir de las 10:00 AM, eso es lo que todos los asistentes podrán ver por casi 24HS en uno de los sectores del Espacio con el cual cuenta el Ferroclub, que compartirá mensajes relacionados a la Historia y a la Cultura Ferroviaria de la Región gracias a la generosidad de dicha Institución y la colaboración que ha decidido generar junto al Ferroclub para este día.

Acto protocolar y espectáculo de luces y efectos especiales:

A partir de las 18:30, un pequeño Acto Protocolar será llevado adelante por las Autoridades de la Asociación, en la cual se realizará el descubrimiento de una Placa Conmemorativa y la bendición de todo el Espacio, tras casi dos años de trabajo constante. También se realizará el arrío de la Bandera Argentina y se brindarán más detalles del Proyecto de Museo que la Asociación ha venido desarrollando durante los últimos meses, con el fin de preservar la Historia Ferroviaria Local y ponerla en valor.

El día finalizará a las 20:00 cuando sobre gran parte del viejo Galpón de Locomotoras a Vapor se lleve a cabo un Espectáculo de Luces y Efectos Especiales destinado a conmemorar esta fecha y a mostrar los testimonios de algunos de los ExFerroviarios que forman parte del Ferroclub. “Será un momento de muchas emociones y sorpresas que a todos les gustarán, nunca antes vistas en la Historia de este lugar tan importante para nuestra Ciudad”, destacaron.

Programa de actividades el 1° de Marzo:

10:00 AM: Activación Radial del Espacio de Boulevard “Los Constituyentes” y Vías del FF.CC a cargo del Radioclub de Concepción del Uruguay

18:30 PM: Acto Protocolar y Fundación de la Muestra Exterior del Museo Ferroviario de Concepción del Uruguay

20:00 PM: Espectáculo de Luces y Efectos Especiales