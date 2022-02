Hoy se juega la tercera jornada del tour de la Liga Argentina de Vóley en el CEF N°3

Once Unidos busca seguir arriba frente a Paracao, El equipo marplatense intentará mantenerse como líder en la Liga de Vóleibol Argentina en el marco de la tercera jornada del tour que se lleva a cabo en el Centro de Educación Física N°3 de nuestra ciudad. Desde las 11 habrá otros 4 partidos en el Gimnasio Alberto Salem, Obras de San Juan vs. Defensores de Banfield, Ciudad Vóley vs. UVT de San Juan, Policial de Formosa vs. Monteros de Tucumán y Gigantes del Sur vs. UPCN de San Juan.

UPCN otro de los de arriba enfrenta a Gigantes del Sur desde las 19.

La tercera jornada del tercer Tour de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) incluye este martes a Once Unidos, que intentará sostener su condición de líder del certamen cuando enfrente, desde las 21, a Paracao de Paraná, en el CEF N° de nuestra ciudad.

El equipo marplatense iniciará la fecha en la punta de la tabla, si bien podría perderla porque Ciudad Vóley jugará antes, y eventualmente podría recuperarla al final del día si consigue imponerse a los entrerrianos.

Así de dinámica es la marcha de este certamen, que comienza a ingresar en los tramos decisivos de la etapa regular (el cuarto y último Tour se jugará en Mar del Plata, del 10 al 17 de marzo).

En el único antecedente entre ambos en la presente temporada, los dirigidos por Gonzalo Borstelmann se impusieron 3 a 2, en el primer Tour, disputado en Paraná.

El mayor peligro para Once Unidos es el opuesto Mathias Corzo, el máximo anotador en puntos totales y en productividad en puntos/sets jugados de toda la Liga: promedia 5,43 puntos anotados por set.

Paracao marcha en el quinto lugar, con 19 unidades, y parece ser el quinto en discordia, algo más descolgado del grupo que lleva el rótulo de candidatos y que componen Once Unidos, Ciudad Vóley, Policial de Formosa y el poderoso UPCN de San Juan.

Once Unidos tendrá que mostrar sus virtudes conocidas: juego colectivo, actitud, velocidad y solidez en el bloqueo, un aspecto fundamental en la estructura del equipo.

Programa para el martes

Hora Partido

11 Obras de San Juan vs. Defensores de Banfield

15 Ciudad Vóley vs. UVT de San Juan

17 Policial de Formosa vs. Monteros de Tucumán

19 Gigantes del Sur vs. UPCN de San Juan

21 Paracao de Paraná vs. Once Unidos