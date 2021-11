Hubo teatralidad en espacios no convencionales en el Encuentro Entrerriano de Teatro

En el corazón de la peatonal de Concepción del Uruguay, el ex Mercado 3 de Febrero se llenó de vida con actrices y actores que realizaron diversas intervenciones teatrales. Un city tour con improvisaciones artísticas recorrió también las calles de la Histórica con una propuesta inédita.

Puestas escénicas especialmente pensadas para espacios no convencionales y las calles de la ciudad fue realizada para la 36ª edición del Encuentro Entrerriano de Teatro.

La magia del Mercado

El ex Mercado Municipal 3 de Febrero es un espacio histórico de la Ciudad de Concepción del Uruguay. Se encuentra ubicado en un enclave privilegiado y tiene un alto valor patrimonial y arquitectónico. El Mercado supo ser un espacio que proveía a la población de alimentos y artículos variados. Es un edificio de fines del siglo XIX y ocupa media manzana. “Al Mercado llegaban todas las mañanas carros desde diferentes quintas emplazadas en la zona rural con frutas, verduras, carne vacuna, cerdo y pollos; los que posteriormente serían comercializados en diferentes puestos”, explica Diego Antonio Quintana en su libro Una ciudad con historia y algo más.

En el recuerdo de las y los uruguayenses el Mercado significa una referencia ineludible. Por allí pasaban las familias buscando los mejores precios en productos regionales o el refrigerio para la hora del vermut, como recuerda Ana. “Mi papá me traía acá en bicicleta cuando yo era chica. Cuando él cobraba veníamos; me compraba una coca de vidrio y una empanada, y él se tomaba un Lusera; y volvíamos a mi casa”, dice y se emociona.

Durante los días del Encuentro, el ex Mercado abrió sus puertas actualizando todas las memorias urbanas que lo recordaban en su esplendor. En el interior un sinnúmero de instalaciones poéticas acompañaron los puestos gastronómicos. Allí ocurrieron las performances de los actores. Una actriz en patines y megáfono iba invitando a recorrer cada puesto. La instalación lograda tan brillantemente hacía difícil distinguir lo real de lo imaginario siempre apostando a la poesía.

En cada lugar se representaba una escena distinta, una experiencia onírica y desopilante. Muchos espectadores podían encontrar allí a sus vecinos y amigos quienes estaban caracterizados para llenar de magia el viejo Mercado.

En escena actuaron Abril Salvarredy Durandó, Nancy Quinodoz, Cristina Pérez, Daniel Martínez, Dora de Soto, Emiliano Pereira, Liliana Martínez, Luca Julián Fernández, Mariela Grande, Máximo Pereira Cazzulino, Marisa Cordovana, Natalia Cuestas, Oscar Ardaiz, Jorge Bevacua, Solange Restaino, Candelaria Pereira, Marcelo Bourdetta, Lorena Mariela Salas, Maitena Catalina Dellagiovanna, María Ángela Racca, Julieta Darquier, Vanina Botta, Eduardo Andrés Friedrich y Ángel González. Ellas y ellos integraron el Taller de Montaje coordinado por Juan Parodi, junto a Carina Resnisky como directora invitada. Los teatristas se reunieron a partir de una convocatoria abierta que fue lanzada los meses previos. Casi en su totalidad las y los seleccionados fueron oriundos de Concepción.

Carina Resnisky, una de las responsables de la puesta dijo: “Yo soy uruguayense, esta es la primera vez que estoy trabajando en el Encuentro en el rol de dirección. Este trabajo compartido con Juan Parodi fue una aventura. Al principio nos encontramos con un espacio muy distinto al que pueden disfrutar y ver ahora. Se hizo mucho hincapié en el trabajo en el espacio y, poco a poco, se fueron conformando las escenas a través de improvisaciones y de distintas propuestas que fuimos haciendo junto a Juan y los actores -dijo- buscamos la exaltación de lo sensorial”.

A su turno, Juan Parodi expresó: “Para mí es como un milagro, porque pensar que hace un año atrás, uno estaba haciendo teatro por zoom o virtualmente, hoy ver este Mercado con tanta gente, poder trabajar con tantos artistas de la provincia, de la cultura, de la ciudad mancomunadamente, es increíble. Como todas las personas que trabajamos las artes escénicas veníamos del parate largo, de pronto, esto fue una posibilidad no sólo de hacer algo sino sobre todo de reencuentro”.

Elenco uruguayense

“Esta puesta fue una tremenda producción. Fue una muy buena experiencia. La verdad, fue un sueño, porque después de la pandemia, de estar encerrados, de no poder trabajar, estrenar aquí, creo que el beneficio es tanto para nosotros como para la gente, porque la gente también nos acompañó. La gente necesitaba esto”, dijo Liliana Martínez, parte del elenco.

“Yo estoy re orgullosa de lo que aprendí. Estoy encantada, encantadísima”, coincidió María Ángela.

Por su parte, Ángel González expresó: “Es mi primera experiencia como actor, y fue espectacular. Yo hice tres personajes. El balance final es bueno, el primer día para mí fue fabuloso. Quiero felicitar a todo el gobierno que hizo que esto sea posible. Creo que mantener viva la cultura es mantener viva la memoria humana”.

Fabio Mosquito Sancineto y un tour urbano desopilante

Insólito City Tour arrancó el sábado en la puerta del Colegio Nacional, con el colectivo repleto. Antes de subir, los guías del paseo hicieron una ronda para así arrancar el recorrido con buenas energías ya que se trataría de un viaje espiritual.

Se encendieron los motores y se realizaron distintos juegos. Los guías del tour estaban conformados por el actor Fabio Mosquito Sancinetto, la actriz invitada Antonella Fernández Pabón y Lorena Kannemann, guía turística uruguayense y también trabajadora de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Concepción. Los disparatados personajes adoptaron como apellidos de fantasía el de Urquiza, Ramírez y López Jordán.

La primera parada fue en la Basílica de la Inmaculada Concepción.

Sin bajar del colectivo, se pasó por la puerta del teatro donde Gardel actuó por última vez. Luego siguió el recorrido hasta el último lugar en Plaza Constitución donde se encuentra el Paseo de los Poetas con bustos de los principales poetas entrerrianos. Finalmente el City Tour volvió a Plaza Ramírez.

El público continuamente estuvo muy atento y participativo, reaccionando a cada estímulo que los actores iban proponiendo, y entre risas y carcajadas fueron conjuntamente con los actores creando y dando contenido a las actividades históricas que proponía el recorrido.

“El City Tour tuvo una primera edición sorprendente”, dijo Antonella Fernandez Pabón. “La gente se llevó muchísima información acerca de nuestra historia y también mucha data insólita. Condimentos para el vivir que son necesarios. Lorena es nuestra guía turística estrella; con ella llevamos adelante la historia de Concepción del Uruguay, y también la de Argentina”.

Valentina, una joven participante del primer grupo se mostró muy divertida. “Cada cosa que iba sucediendo era todo un asombro para nosotros, no sabíamos lo que iba a suceder a cada minuto. La pasamos muy bien. Lo que más me gustó fue el final donde bailamos con los actores. Imperdible este paseo”, dijo la joven , y agregó sobre el Encuentro: “Me parece una oportunidad excelente porque hay gente que nunca fue al teatro, y esto es algo que puede aprovechar, y de forma totalmente gratuita. Vimos espectáculos muy buenos que te hacen pensar, no solamente divertir, la verdad que me enorgullece que sea en Concepción porque es una oportunidad única”, finalizó.