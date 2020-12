Hubo un derrumbe en un conocido bar de Victoria

Derrumbe en conocido bar de la ciudad de Victoria dejó heridos y mucho pánico en la zona. Al parecer cayó parte de la mampostería del lugar, y afortunadamente no fue una tragedia.

La noche del sábado en Victoria se prestaba para salir del encierro pandémico y aprovechar para tomar algo. Pero esa calma se rompió con el estruendoso derrumbe de la mampostería de una antigua propiedad donde funciona un bar. Hubo lesionados y mucho susto entre quienes se encontraban en el lugar.

El hecho sucedió minutos después de las 21:30. El bar El Banco se encontraba con sus mesas colmadas de personas, cuando se cayó repentinamente una porción de la mampostería que formaba parte de la cornisa del icónico lugar.

Instantes después, el móvil de la emisora AM Radio Victoria registró la conmoción de muchas personas y la asistencia a uno de los lesionados por parte de un servicio de emergencias médicas privado, ya que presentaba sangrado por una herida en el cuero cabelludo.

Se encontraron escombros hasta a 12 metros de la pared del frente del comercio. Una señora que se encontraba observando lo que sucedió, contó: “Yo no vi nada porque a mí me cayó encima el polvo, pero por suerte no me pegó ningún pedazo de piedra”.